Ore 13 contro la samp. Primavera, Colucci va a caccia del bis che vale doppio

Colucci alla ricerca del bis, per far risorgere la Primavera. Rossoblù in campo oggi alle 13 a Crespellano contro la Sampdoria, dopo il blitz di settimana scorsa a Bergamo (1-0 rete di Jaku) che ha aperto nuovi interessanti scenari nella corsa salvezza diretta, tornata nei radar (a -4).

Un pomeriggio che vale doppio per il Bologna, sia per dare continuità e sia per staccare definitivamente i liguri, penultimi a -8 (e oggi virtualmente retrocessi) reduci da quattro sconfitte nelle ultime sei e, di fatto, all’ultima spiaggia, viste le sole dieci gare al termine del campionato, compresa quella odierna.

Per Ravaglioli e compagni, inoltre, è anche l’occasione per ritrovare un sorriso interno che manca da tanto, troppo, tempo: l’ultimo, il 26 ottobre contro l’Udinese (3-2), poi una lunga striscia di sconfitte, intervallata da qualche pareggio sparso, ma non sufficiente per restare a galla. All’andata bastò un gol di Byar, per l’ultimo hurrà in campionato di mister Rivalta, esonerato qualche mese più tardi.

Giovanni Poggi