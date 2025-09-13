Ore 14 a Crespellano. La Primavera ospita il Napoli. Fari su Bousnina

Torna in campo la Primavera di Stefano Morrone che questo pomeriggio alle ore 14 affronterà i pari età del Napoli presso il Granarolo Youth Center di Crespellano. Nel quarto turno di campionato, i giovani rossoblù cercheranno subito di tornare alla vittoria dopo la prima sconfitta stagionale rimediata contro la Lazio prima della sosta per le nazionali. L’obiettivo dunque sarà quello di bissare la vittoria dello scorso 23 agosto proprio a Crespellano quanto Toroc e Ferrari stesero il Lecce.

Di fronte ci saranno i partenopei di Dario Rocco, reduci da due ko consecutivi contro Torino e Verona dopo che all’esordio avevano vinto contro il Cagliari. Tra i convocati di mister Morrone c’è anche l’attaccante Fares Bousnina, franco-tunisino arrivato dal Nizza dove lo scorso anno ha collezionato 10 gol in 23 presenze con l’U19, che ha scelto il numero 36. Potrebbe essere lui l’arma in più per questa stagione della Primavera. Bologna-Napoli sarà in diretta su Sportitalia (Primavera TV).

Gianluca Sepe