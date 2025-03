Ore 15, stadio Ricci. La Primavera di Colucci a caccia del tris contro il Sassuolo

La Primavera del Bologna va a caccia del tris questo pomeriggio allo stadio Enzo Ricci nel derby emiliano contro il Sassuolo. Dopo le due vittorie consecutive contro Atalanta e Sampdoria che hanno ridato fiducia alla squadra, i ragazzi di Leonardo Colucci sono chiamati a confermarsi. I neroverdi di Emiliano Bigica sono reduci da tre vittorie e 2 pareggi e non vogliono smettere di correre. A Crespellano vinse il Sassuolo 4-2 con il Bologna che questa volta andrà a caccia di punti importanti, non solo per dare continuità ai proprio risultati, ma anche per aumentare il bottino di 29 punti che vede i rossoblù ancora in zona playout. Non risulta tra i convocati il capitano Lorenzo Menegazzo, autore della doppietta che ha deciso la sfida contro la Sampdoria. Il giocatore potrebbe recuperare ed essere a disposizione di Colucci per il match di oggi.

Fari puntati su Ravaglioli che potrebbe ritrovare il gol dopo alcuni turni di digiuno così come su Castaldo che ormai ha preso posto al centro dell’attacco, ma anche sulle sgroppate in fascia di Papazov (tre assist in stagione). Una chiave potrebbe essere Jordi Jaku, suo il gol vincente contro l’Atalanta, arrivato con grandi aspettative durante il mercato invernale e già capace di dimostrare le sue potenzialità.

Non dovrebbero esserci sorprese nell’undici titolare. Tra i pali possibile l’impiego di Pessina. Gara alle 15, diretta su Sportitalia.