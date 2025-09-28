Orso festeggia sette anni di gol in rossoblù. E ogni volta che vede il Lecce gonfia la rete

Mettiamola così: dove c’è il Lecce c’è Orso. Cinque gol ai salentini nei 6 incroci tra l’attaccante rossoblù e i giallorossi del Salento: e in due di quelle circostanze fu doppietta. Come tutti sanno, però, vale anche un’altra regola: dove c’è Orsolini c’è un Bologna che vince. Due volte Orso fin qui ha segnato in campionato, non a caso firmando le due vittorie rossoblù ai danni di Como e Genoa. Che è come dire che in calce ai 6 punti in classifica di Freuler e soci c’è la firma del ragazzo di Rotella.

Il primo a saperlo bene è Vincenzo Italiano, che giovedì notte al Villa Park ha tenuto il suo apri-partite in panchina per 70 minuti salvo poi, una volta gettatolo nella mischia, ottenere subito il premio di quel cross al bacio per la testa di Castro che si è tramutato in una traversa colma di rimpianti.

La verità è che, anche se siamo su un rettangolo verde e non nei boschi del Trentino, l’Orso va preservato e tutelato: perché di ‘esemplari’ così, in grado di vincere da soli le partite, in Serie A ce ne sono pochi. "Col Genoa aveva speso tantissimo e l’idea era quella di farlo entrare in corsa per sfruttare la stanchezza del loro terzino", ha detto giovedì Italiano nel ventre del Villa Park per spiegare le ragioni che lo avevano indotto a preferirgli per settanta minuti Bernardeschi. Specie da tutelare, insomma, ed esemplare unico che ha fatto felici tutti gli allenatori.

A cominciare da Pippo Inzaghi, che pure chissà perché lo sognava mezzala. Il primo dei suoi 75 gol ufficiali con la maglia del Bologna Orso lo ha segnato proprio con Superpippo, entrando dalla panchina in un Bologna-Udinese 2-1 di campionato del 30 settembre 2018. Calendario alla mano, sono trascorsi sette anni più o meno esatti. Ma Orso al Lecce ha segnato con tutti gli allenatori che si sono succeduti negli ultimi anni a queste latitudini. Il 22 dicembre 2019 allo stadio di via del Mare il numero 7 rossoblù fece doppietta per la gioia del Bologna di Mihajlovic.

Risultato finale: Bologna 3 Lecce 2. Altra doppietta, ma a beneficio di Thiago Motta, l’11 febbraio 2024, quando i rossoblù schiantarono per 4-0 in casa i salentini e Orso firmò il gol del 3-0 con un sinistro a giro, su assist di Calafiori, che fece spellare le mani a tutto il Dall’Ara. La scorsa stagione a trarre profitto dell’Orso arma letale col Lecce è stato lo stesso Italiano, che grazie a un gol di testa del suo esterno d’attacco al minuto 85 il 2 novembre 2024 ha festeggiato la sua prima vittoria (1-0) al Dall’Ara.

Orso vincente e democratico insomma, e in teoria stasera titolare annunciato dal momento che è stato risparmiato a Lecce. Allo stadio di Via del Mare urge una sua zampata anche in chiave azzurra. Dopo Friburgo e Pisa arriverà di nuovo la chiamata del ct Gattuso per le due sfide in azzurro con Estonia e Israele, passaggi cruciali sulla strada che porta ai Mondiali del 2026. Dove, va da sé, se l’Italia ci sarà Orsolini vuole esserci.