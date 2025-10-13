Orso, l’azzurro calza a pennello: "Con Gattuso come con Italiano"

E’ l’uomo simbolo del Bologna, il trascinatore. E’ pure il capocannoniere della serie A, grazie alle 4 reti messe a segno nelle prime sei giornate. Ora Riccardo Orsolini prova a prendersi anche la nazionale. Ha avuto l’occasione da titolare che stava aspettando e l’ha sfruttata: suo l’assist per il momentaneo 2-0 di Retegui in Estonia. Ha aggiunto alla giocata decisiva una conclusione dal limite sugli sviluppi di un piazzato di Dimarco, murata dalla difesa. Il tutto giocando da esterno di centrocampo, in un’Italia a 2 punte e in un ruolo in cui gli si chiedeva certamente più sacrificio rispetto a ciò a cui è abituato a Bologna, dove l’interpretazione del ruolo in un 4-2-3-1 è certamente più offensivo. E’ il primo passo per prendersi l’Italia. Magari anche il mondiale: l’Italia fa un passo importante verso il secondo posto che significa playoff per la qualificazione, da blindare con Israele domani a Udine e Riccardo Orsolini, spera di esserci, sempre da titolare, con Cambiaghi pronto a portare nuova linfa. Nuovo il ruolo, ma per il numero 7 poco importa: "Nessun problema per il ruolo, c’è la mia massima disponibilità in qualsiasi posizione mi mette il mister, che come Italiano quando ce l’hai sotto ti fa una capoccia così". Ha giocato dal lato panchina nel primo tempo, Orso e ha saputo far tesoro delle sue indicazioni. "Sono felice che abbiamo vinto, bene anche che Retegui ha segnato dopo il rigore sbagliato perché so che per un attaccante è importante riscattarsi". E Orso, rigorista principe del Bologna lo sa bene ed è pronto in caso di bisogno anche dal dischetto. Ma soprattutto è pronto a replicare con Israele "Con l’Estonia l’importante era dare continuità alle ultime vittorie e poi non era facile venire a giocare quassù. Anche la Norvegia ha fatto fatica qua, abbiamo approcciato la partita con una tattica più aggressiva con degli esterni più attaccanti (con Orso l’altro esterno era Raspadori ndr) e le due punte. L’importante era vincere, ma la prossima è ancora più importante". Più importante ancora è vedere un Orsolini ormai maturo. Che dopo essersi preso il Bologna, non fallisce l’occasione. Si è ripreso la nazionale a suon di gol con una stagione da record. Record che ha migliorato con il miglior inizio di stagione della carriera. Da Spalletti a Gattuso, è cambiata l’Italia e per il numero 7 rossoblù ora passa un treno da non perdere: quello della fascia destra azzurra nel cammino verso gli spareggi e il possibile mondiale. In Estonia Orsolini ha risposto presente. Il prossimo appuntamento è per domani sera a Udine con Israele. Poi a Cagliari, con un Bologna che si è rimesso a correre e che non deve fermarsi.