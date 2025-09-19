Orso, l’insostituibile. Una carica mondiale: "Un altro anno al top”

Ha ritrovato la nazionale, non ancora la maglia azzurra da titolare. Ma la Figc ha acceso i riflettori su di lui. E’ di ieri un approfondimento della Federcalcio italiana su Riccardo Orsolini: ‘Una vita in rovesciata’, è il titolo, condita dalle virgolette del 28enne di Rotella: "Da bambino mi sbucciavo le ginocchia giocando in piazza, ora sogno il Mondiale".

Dalla piazza di Rotella a Piazza Maggiore, festeggiando la conquista della Champions League prima e la Coppa Italia poi. Traguardi conditi dall’ultima stagione da record da 15 reti in campionato e 2 in Coppa Italia. Conditi pure dal fatto che da tre anni a questa parte Orso è l’italiano più prolifico della serie A. Il Bologna è in ginocchio da lui. Dal numero 7 ha avuto il gol della vittoria sul Como. A Orso chiede nuove giocate per rialzarsi e lasciarsi alle spalle il ko di San Siro con il Milan e il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Va da sè che l’attaccante ce la metterà tutta per accontentare il suo Bologna e la sua Bologna.

L’ultima stagione è stata quella caratterizzata dall’iconica esultanza del ‘toc toc’ e a forza di bussare è riuscito a farsi riaprire con caparbietà le porte della nazionale. Ma quella appena iniziata potrebbe essere la stagione che vale una vita intera, per un calciatore. Perché porta al mondiale: "Sogno di fare un’altra stagione importante in rossoblù, di segnare altri gol e meritarmi la chiamata al Mondiale. Sarebbe un sogno, ma è anche un obiettivo concreto perché ho tutte le carte in regola per potermi giocare questa chance".

Orso a Bologna è specie protetta e bandiera, indiscutibile e solo attraverso il Bologna può diventare pedina importante anche per la ritrovata nazionale: "Oggi mi sento maturo, sono cresciuto sotto tantissimi punti di vista. Se guardo indietro, a quando ho cominciato a giocare, penso di essere cambiato moltissimo sotto tanti aspetti, in primis dal punto di vista caratteriale e mentale. Con l’età si acquisiscono dei valori importanti, che poi nel calcio sono molto utili". Valori acquisiti da papà Paride e mamma Cristiana, ma pure dalle nonne Ida e Tina, a cui è legatissimo. Valori affinati, dopo un inizio in bianconero con Ascoli e Juve, a Bologna, dove è arrivato nel gennaio 2018: da Sinisa a Thiago, fino a Italiano.

Dalle ginocchia sbucciate e dalle rovesciate nella piazza del paese al Dall’Ara e alla conquista del mondiale. Ma prima c’è il Genoa da battere al quale ha segnato l’ultimo gol, con un sinistro al volo, nella scorsa stagione. Servono altri gol: per il Bologna e per l’azzurro. Orso non vuole smettere di sognare. E il Bologna non vuole smettere di proteggere il suo Orso: colloqui a breve anche con il suo agente per trovare l’accordo per il rinnovo con un giocatore che si autodefinisce figlio di Bologna, punto fermo anche all’interno di un inizio di stagione a luci e ombre.