Orso, un gesto da vero Signori. Aggancia Beppe-gol e premia Santi: "Io mvp? Se lo merita anche Castro»

"Che fatica", dice Riccardo Orsolini. E che spavento. La vittoria arriva all’ultimissimo respiro e a firmare i tre punti che restituiscono morale e sorriso al Bologna dopo il ko con il Milan è sempre lui: il numero 7. E’ il suo gol numero 67 in rossoblù, con cui aggancia Beppe Signori in questa speciale classifica. Ma in coda alla seconda vittoria casalinga consecutiva, utile per rispondere ai esterni con la Roma e i rossoneri, c’è dell’altro. Il primo gol stagionale di Santiago Castro, e non è un dettaglio. Tanto è vero che Orsolini si prende il premio di Mvp, ma ha subito un pensiero per il compagno: "Il premio l’ho io, ma Castro ha giocato ha una gran bella partita e questo è di tutti, anche suo".

Il Bologna prova a ritrovarsi. "Un passo alla volta stiamo tornando, siamo sulla strada giusta. E il premio di mvp è giusto che sia stato dato a Orso: ha fatto il gol vittoria e messo dentro un rigore pesante", risponde l’argentino. I due trovano modo di scherzare e la cosa racconta quanto i tre punti siano fondamentali per scacciare i fantasmi del passato più e meno recente. Perché il Genoa è l’unica squadra che ha sbancato il Dall’Ara nel 2025 (a maggio) e ha fatto tremare i rossoblù anche stavolta. Fino al rigore pesantissimo trasformato con freddezza glaciale da Orsolini, che non ha sbagliato dopo i lunghi minuti di attesa della revisione Var.

"Castro era andato sul dischetto, ma era una finta, è una tattica per non farmi deconcentrare – ride Orso, che poi torna serio –. Abbiamo faticato, il Genoa non ci ha fatto giocare come volevamo, ma non abbiamo mollato. Alla fine la fortuna ci ha premiato".

Aggiustata la classifica, bisogna finire di sistemare il Bologna. E Orso sembra aver ben chiaro in mente cosa possa mancare. Qualcosa da cercare a Birmigham, nella trasferta di esordio in Europa League: "Sfidiamo praticamente una squadra da Champions, li abbiamo già affrontati nella scorsa stagione e sappiamo cosa ci aspetta. Andremo concentrati, ci prepareremo bene e con grande impegno. Ma dovremo essere un po’ spavaldi, dovremo andare in Inghilterra con l’animo di chi non ha nulla da perdere e vuole provare a fare qualcosa di grande".

Ecco spavalderia e consapevolezza, è forse questo che manca al Bologna per tornare arrembante come un anno fa. Anche Castro è di questa opinione: "Secondo me oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, altrimenti non avremmo ribaltato una partita complicata. E’ il segno che piano piano stiamo tornando sui ritmi dello scorso anno. Siamo forti, qui ci sono giocatori forti e anche i nuovi si stanno inserendo bene nelle idee del mister e con l’esperienza dei più grandi miglioreremo ulteriormente". E allora la morale è una: "Dobbiamo puntare a vincere ogni partita e provarci sempre". E’ questo che manca per trovare la continuità, specialmente fuori casa. Ma grazie ai tre punti col Genoa, il Bologna torna a sentirsi forte e ritrova Castro. Un bel passo avanti.