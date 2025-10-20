Orso, un ’toc toc’ che apre ai sogni: "E’ la spinta giusta per Bucarest"

Mette il punto esclamativo sulla partita, blindando il risultato. Lo fa da subentrante: entra al minuto 59 e 21 giri di lancette dopo eccolo bussare ancora una volta. Arma letale, altra dimostrazione di una maturità raggiunta, che comprende la gestione e la capacità di incidere nei minuti che gli vengono messi a disposizione, che sia dall’inizio o a partita in corso. Riccardo Orsolini colpisce ancora. Dominguez recupera palla e apre, lui si accentra, fa secco Obert e anticipa l’uscita di Luperto: palla nel 7, sul palo del portiere, e quinto gol in campionato. In nazionale aveva inciso alla prima da titolare con Gattuso, con l’assist, a Bologna si conferma l’uomo gol per eccellenza, nonché il capocannoniere solitario della Serie A: clamoroso e straordinario, considerato che Orso non è una punta centrale. Bussa, sorride e corre ad abbracciare quell’Italiano con il quale sta alzando il livello di settimana in settimana. Quando pensi che Orso abbia raggiunto l’apice, lui sposta l’asticella un po’ più in là. E più in là della vittoria di giornata guarda subito dopo il triplice fischio: "Questa successo ci dà lo slancio e la spinta giusta per affrontare la trasferta di Bucarest", racconta il numero 7, già proiettato verso un viaggio che potrebbe essere cruciale per l’avventura europea dei rossoblù. Con il Friburgo ha trovato il primo gol in una competizione europea per club e in Romania punta alla titolarità, dopo la panchina iniziale con il Cagliari, seguita a una sosta che l’ha visto protagonista in maglia azzurra con l’Estonia: "La panchina iniziale di oggi fa parte di una normale rotazione: abbiamo molte partite e si consumano tante energie". Da individualità a uomo squadra, che accetta le scelte e trascina nei minuti a disposizione. La testa è già a Bucarest, ma il risultato di Cagliari è tanta roba. E’ una prova di forza sul campo di una squadra che aveva subito appena 8 reti nelle prime 6 giornate e che rappresentava una delle sorprese di inizio stagione. Ma è pure la prima vittoria esterna di un Bologna che prende ritmo dopo i 7 punti raccolti con Genoa, Lecce e Pisa: "Ci aspettavamo una gara difficile e complessa e così è stata. Il campo è stretto e i loro tifosi si fanno sentire, ma nonostante ciò siamo riusciti a ottenere i 3 punti in trasferta che ci danno slancio". La classifica si fa bellissima, a due punti da Inter, Napoli e Roma. E in anticipo rispetto a un anno fa, quando i rossoblù sbocciarono a fine ottobre, risalendo da un tredicesimo posto. Il Bologna a Cagliari vince e convince e trova continuità: Orsolini è il volto di quest’ultimo aspetto, con il quinto gol in campionato e sesto stagionale in 9 presenze, che rafforza il migliore inizio stagionale in carriera del numero 7 rossoblù, già reduce dalla migliore annata numeri alla mano. Ha nuovi record da scrivere. Preso il trampolino al volo in Serie A, ora Orso e il Bologna sono chiamati a spiegare le ali anche in Europa League.