Orsolini bussa ancora, vuole colorare di azzurro anche il suo Bologna

Bologna, 5 settembre 2025 – A forza di bussare, a suon di gol, è riuscito a farsi aprire la porta: quella della nazionale. Riccardo Orsolini è tornato in azzurro: e spera in una maglia da titolare, questa sera a Bergamo, nello stadio dell’Atalanta con cui esordì in serie A nel 2017.

Di più: contro l’Estonia, avversaria con cui ha segnato una delle due reti in maglia azzurra della carriera nell’ormai lontano 11 novembre 2020, in una sfida terminata 4-0 per l’Italia.

Lo fece da subentrante e resta da capire se questa sera l’Orso rossoblù sarà titolare o meno, dato che è in ballottaggio con Politano nel tridente di Gattuso. Arriva da una stagione record, il numero 7 rossoblù: 15 reti in campionato più 2 in Coppa Italia, alle quali ha aggiunto il gol vittoria contro il Como nella prima casalinga della nuova stagione.

E’ l’italiano più prolifico degli ultimi tre anni, contando le 11 reti della stagione 22-23 e le 10 dell’annata 23-24: fanno 39 gol negli ultimi 3 anni, numeri da punta centrale, altro che esterno. Aveva costretto Spalletti a ravvedersi: l’ex ct, che puntava sul 3-5-2 e non sugli esterni d’attacco, ci aveva a lungo rinunciato. E Orsolini, nell’ultima stagione, ha vissuto le esclusioni come pungolo e con ironia, arrivando a inventarsi una nuova esultanza, bussando alla telecamera ad ogni gol.

"Toc toc, sono Orso, mi aprite?". Alla fine ha dovuto cedere. Alla fine, complice la disfatta con la Norvegia di Heggem, sono arrivate le dimissioni dell’ex ct e l’ingaggio di Gattuso, che punta sul tridente. Orsolini può prendersi la Nazionale, dopo essere stato ai margini nella gestione Spalletti (7 apparizioni su 24 partite) e pure con Mancini (2 reti e 2 assist in 2 partite su 49 di gestione dell’ex ct).

Punta alla storia, Riccardo Orsolini, che al ritorno a Bologna inizierà anche a discutere il rinnovo di contratto fino al 2029 con il club rossoblù, lui che a Bologna approdò nel gennaio del 2018, diventando bandiera e simbolo della crescita del club nell’era Saputo. Perché se l’Italia dovesse riuscire, dopo due esclusioni consecutive dai mondiali, a qualificarsi, Orso potrebbe diventare il primo calciatore rossoblù ad andare a un mondiale dopo Roberto Baggio nel lontano 1998, al termine di una stagione da 22 reti in cui il Divin Codino approdò sotto le Due Torri proprio per coltivare il sogno della convocazione.

Diamanti disputò Europei del 2012 e Confederations Cup nel 2013 (in quest’ultima manifestazione in coppia con Gilardino, Giaccherini gli Europei nel 2016. In epoca più e meno recente, anche Torrisi, Nervo, Viviano e Verdi hanno trovato la nazionale in rossoblù.

Mai un mondiale: ci prova Orsolini, che dopo una stagione da record punta a un’obiettivo storico.