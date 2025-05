Orsolini azzurro: arriva la convocazione in Nazionale

Bologna, 26 maggio 2025 – Toc, toc: la Nazionale torna ad aprire la porta a Riccardo Orsolini. Luciano Spalletti ha sciolto le riserve, diramando poco fa la lista dei convocati per le prime gare di qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026, in programma ad Oslo, il 6 giugno contro la Norvegia, e il 9 a Reggio Emilia contro la Moldova.

E nell’elenco dei 27 giocatori scelti dal ct azzurro, Orso c’è. Il bomber rossoblù, dopo quasi un anno esatto, ritroverà così la maglia della Nazionale, momentaneamente sfilata dopo le amichevoli pre-Europeo contro Ecuador e Turchia, ed inseguita per tutto l’arco della stagione, gonfiando reti, servendo assist e trascinando il suo Bologna alla vittoria della Coppa Italia e al conseguente ritorno in Europa.

No, questa volta Orso non poteva proprio mancare, tutti i numeri erano e sono dalla sua: 17 gol stagionali, di cui 15 in Serie A (oltre a 5 assist).

Nel suo ruolo nessuno ha fatto meglio di lui, mentre come centravanti puri, davanti a sé ha soltanto Retegui dell’Atalanta (25 centri) e Kean della Fiorentina (19).

Una stagione da record, la terza in doppia cifra per reti segnate, per una convocazione più che meritata.

Il giusto premio che da contorno ad un’annata a questo punto da incorniciare, sotto ogni aspetto. Da Piazza Maggiore a Coverciano, pronto a far sognare tutti questa volta, e non solo i tifosi rossoblù.

I convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

Un primo gruppo di 21 calciatori si ritroverà sabato 31 maggio, al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Lunedì 2 giugno, invece, si uniranno alla squadra Acerbi, Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi e Donarumma, tutti e sei impegnati nella finale di Champions League tra Inter e Psg a Monaco di Baviera.