Orsolini nel mirino dell’Arabia: ecco quanto hanno offerto per averlo

Bologna, 26 giugno 2025 – Dieci milioni netti all’anno al giocatore e 25 al Bologna per accaparrarselo. Sarebbe questa l’offerta che il club saudita dell’Al-Qadsiah avrebbe fatto ai rossoblù per ingaggiare Riccardo Orsolini (così come riportato da Sky Sport).

Un’offerta monstre, che fa riflettere, ma che non sorprende, visto che nei giorni scorsi la stessa società saudita ha provato ad imbastire una trattativa anche con la Fiorentina, per pagare la clausola rescissoria di 52 milioni legata a Moise Kean (valida dall'1 al 15 luglio) e con tanto di proposta di ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione al centravanti azzurro.

Cifre simili le andrebbe a guadagnare anche “Orso” in Arabia, anche se, al momento, il 7 rossoblù non sembrerebbe essere particolarmente convinto ad abbandonare Bologna e il Bologna, a maggior ragione dopo le ultime stagioni, vissute da protagonista e spesso con addosso la fascia da capitano.

Nonostante ciò l’Al-Qadsiah, che la scorsa estate ha fatto di tutto per portarsi a casa il talento argentino Paulo Dybala – e che in rosa tra gli altri presenta l’ex Dortmund e Arsenal Aubameyang, oltre all’ex capitano del Real Madrid nonché campione d’Europa in carica con la Spagna Nacho -, è intenzionato a non mollare e a fare sul serio per Orsolini, tant’è che, nelle prossime ore, sono previsti nuovi incontri tra le parti.