Orsolini si ferma sul più bello. La Coppa Italia gli costa la Juve

Niente Juventus per Riccardo Orsolini. Quanto sia grave l’infortunio riportato in Coppa Italia contro il Monza per il numero 7 del Bologna lo dirà la giornata odierna, quando verranno resi noti gli approfondimenti derivanti dalla risonanza magnetica, ma una cosa è certa: salterà il big match con i bianconeri e per Vincenzo Italiano non è certo una buona notizia, visto che l’attaccante è il miglior marcatore della squadra, con 7 reti complessive (6 in campionato e una in Coppa Italia) e due assist.

Probabile il forfait pure di Thijs Dallinga, alle prese con una contusione al polpaccio con versamento da approfondire nella giornata odierna: con un Castro in queste condizioni, reduce da un gol, due assist e un tocco involontario che si è trasformato in passaggio vincente per Dominguez con il Monza, l’argentino era comunque favorito a una maglia da titolare per una sfida cruciale come quella con i bianconeri, ma in caso di forfait dell’olandese Italiano potrebbe dover rivedere le rotazioni, mancando di un sostituto di Castro a partita in corso: e la cosa potrebbe chiamare in causa Odgaard. Ma al problema si potrebbe ovviare anche a sfida in corso, avanzando il danese.

Ovvio che a preoccupare di più sia l’assenza del capocannoniere rossoblù. Nella giornata di ieri lo staff medico ha provveduto a effettuare un’ecografia che ha riscontrato una lesione: non sembra grave, stando a quanto filtra pare trattarsi di un piccolo stiramento, in una zona in cui l’attaccante rossoblù aveva già una cicatrice muscolare. Non dovrebbe trattarsi di strappo, stando pure alle sensazioni del giocatore: ma basta e avanza per dichiararlo fuori dalla mischia per il big match dell’Allianz Arena, in programma sabato pomeriggio alle 18.

Peccato che non sia sfida banale, non solo e non tanto perché sarà l’incrocio con l’ex Thiago Motta, l’uomo capace di condurre il Bologna al miracolo Champions a distanza di 60 anni dall’ultima volta. Sarà sfida cruciale anche per capire se il Bologna sia maturato, dopo che fin qui ha fallito i big match con Napoli, Lazio e Atalanta: due ko con 3 gol sul groppone con le prime due, un pari casalingo in inferiorità numerica con la Dea, probabile prossima avversaria per il pass valevole per le semifinali di Coppa Italia.

Contro una Juventus in emergenza il Bologna ha la possibilità di accorciare la classifica sul sesto posto che sgnifica Europa diretta, oggi distante 6 lunghezze, senza dover sperare nell’apertura alla settima piazza. Contro la Juventus ha la possibilità di dimostrare di aver terminato la transizione tra passato e presente: peccato che Orsolini sia pietra miliare di questo progetto, capace di spaccare la partita a partita in corso con il Venezia, con gol e assist, così come partendo dall’inizio, come in Coppa Italia, tanto per stare alle ultime uscite: insomma, è l’uomo più in forma, incisivo e decisivo, insieme a Santiago Castro. Non ci sarà. Con lui, quasi certamente Dallinga. Oltre a loro, out I lungodegenti Aebischer ed El Azzouzi, attesi in gruppo intorno al 20 dicemre, e Cambiaghi, sul quale potrebbero essere effettuati I primi test sul campo a gennaio, perché l’ex Atalanta sta bruciando le tappe del recupero dall’intervento al crociato.