Orsolini suona ancora la carica. L’entusiasmo, spinta importante

BIRMINGHAM (Inghilterra)Giocarsela a viso aperto fino dall’avvio o puntare sull’equilibrio nella prima parte di gara per poi puntare su gambi che garantiscano un cambio di passo? E’ questo il dubbio della vigilia: dubbio dal quale passerà l’undici titolare che Vincenzo Italiano schiererà questa sera al Villa Park. A prescindere dalla strategia, il tecnico rossoblù punta però su alcuni cardini. Li ripete, a voce alzata, mentre la squadra svolge la rifinitura a Casteldebole: "Dobbiamo concentrarci sull’essere aggressivi sempre. Lo sappiamo com’è in Europa. Concentrati e aggressivi". E soprattutto intensi, senza pause: "Ragazzi, ricordatatevi che non sono concesse soste, il primo che si prenderà una pausa danneggerà il gruppo". E poi di nuovo il mantra: "Vi voglio concentrati e aggressivi". Vietati cali di tensione e intensità. Questi i temi tattici e motivazionali su cui Italiano batte alla vigilia. Una vigilia caratterizzata anche da alcuni dubbi. Senza pettorine infatti schiera un undici che potrebbe essere quanto meno vicino a quello titolare: Zortea, Heggem, Lucumi e Lykogiannis in difesa, Ferguson e Moro in mediana e Orsolini, Bernardeschi e Rowe alle spalle di Dallinga, che già un anno fa fu uomo di esordio in Champions a Liverpool. Si metta l’inamovibile Freuler al posto di Moro e la squadra potrebbe essere fatta. Probabile, però, l’impiego di Castro dal primo minuto, con Dallinga pronto alla staffetta e alla maglia da titolare con il Lecce. Perché a Birmingham scenderà in campo a 5 giorni di distanza dall’ultima di campionato, e allora Italiano potrebbe far riposare Bernardeschi e l’argentino proprio a Lecce e affidarsi all’esperienza internazionale del 10 e allo stato di forma dell’argentino ritrovato. Così come potrebbe approfittare del fatto che in Europa si giochi a viso aperto per puntare sull’estro del volto nuovo Rowe e concedergli la prima da titolare proprio a Birmingham, nella sua Inghilterra. Il tutto per puntare su Cambiaghi fin qui arma letale entrando dalla panchina.

Ma c’è pure un piano B su cui il tecnico riflette. Schierare un undici più equilibrato e votato a corsa e sacrificio, con maggior fisicità al pronti via: con Fabbian o Odgaard sulla trequarti, con Cambiaghi a sinistra a garantire maggior copertura e un Castro a fare reparto e regista offensivo, per aiutare la squadra ad alzare il baricentro. Questo anche in virtù del fatto che l’Aston Villa è reduce da un inizio di stagione, con tre punti in cinque gare e che potrebbe sentire la pressione e la paura qualora non dovesse sbloccare la gara in avvio. Ma è pur vero che un anno fa arrivarono in fondo all’Europa League Manchester United e Tottenham, sestultima e quartultima della scorsa Premier, a conferma di come non si possa contare eccessivamente sul momento degli inglesi e di come l’Europa sia spesso storia a sè. La storia vuole scriverla anche il Bologna di Italiano, a caccia di un’impresa esterna che possa alimentare un nuovo sogno. E allora è più probabile che il Bologna e Italiano cavalchino le proprie idee e la propria identità.