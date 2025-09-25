Acquista il giornale
  4. Orsolini suona ancora la carica. L’entusiasmo, spinta importante

Orsolini suona ancora la carica. L’entusiasmo, spinta importante

Prima della partenza per l’Inghilterra il tecnico mescola le carte. Ma là davanti dovrebbe esserci Castro

di MARCELLO GIORDANO
25 settembre 2025
L’argentino Santiago Castro durante l’ultimo allenamento a Casteldebole (Schicchi)

L’argentino Santiago Castro durante l’ultimo allenamento a Casteldebole (Schicchi)

BIRMINGHAM (Inghilterra)Giocarsela a viso aperto fino dall’avvio o puntare sull’equilibrio nella prima parte di gara per poi puntare su gambi che garantiscano un cambio di passo? E’ questo il dubbio della vigilia: dubbio dal quale passerà l’undici titolare che Vincenzo Italiano schiererà questa sera al Villa Park. A prescindere dalla strategia, il tecnico rossoblù punta però su alcuni cardini. Li ripete, a voce alzata, mentre la squadra svolge la rifinitura a Casteldebole: "Dobbiamo concentrarci sull’essere aggressivi sempre. Lo sappiamo com’è in Europa. Concentrati e aggressivi". E soprattutto intensi, senza pause: "Ragazzi, ricordatatevi che non sono concesse soste, il primo che si prenderà una pausa danneggerà il gruppo". E poi di nuovo il mantra: "Vi voglio concentrati e aggressivi". Vietati cali di tensione e intensità. Questi i temi tattici e motivazionali su cui Italiano batte alla vigilia. Una vigilia caratterizzata anche da alcuni dubbi. Senza pettorine infatti schiera un undici che potrebbe essere quanto meno vicino a quello titolare: Zortea, Heggem, Lucumi e Lykogiannis in difesa, Ferguson e Moro in mediana e Orsolini, Bernardeschi e Rowe alle spalle di Dallinga, che già un anno fa fu uomo di esordio in Champions a Liverpool. Si metta l’inamovibile Freuler al posto di Moro e la squadra potrebbe essere fatta. Probabile, però, l’impiego di Castro dal primo minuto, con Dallinga pronto alla staffetta e alla maglia da titolare con il Lecce. Perché a Birmingham scenderà in campo a 5 giorni di distanza dall’ultima di campionato, e allora Italiano potrebbe far riposare Bernardeschi e l’argentino proprio a Lecce e affidarsi all’esperienza internazionale del 10 e allo stato di forma dell’argentino ritrovato. Così come potrebbe approfittare del fatto che in Europa si giochi a viso aperto per puntare sull’estro del volto nuovo Rowe e concedergli la prima da titolare proprio a Birmingham, nella sua Inghilterra. Il tutto per puntare su Cambiaghi fin qui arma letale entrando dalla panchina.

Ma c’è pure un piano B su cui il tecnico riflette. Schierare un undici più equilibrato e votato a corsa e sacrificio, con maggior fisicità al pronti via: con Fabbian o Odgaard sulla trequarti, con Cambiaghi a sinistra a garantire maggior copertura e un Castro a fare reparto e regista offensivo, per aiutare la squadra ad alzare il baricentro. Questo anche in virtù del fatto che l’Aston Villa è reduce da un inizio di stagione, con tre punti in cinque gare e che potrebbe sentire la pressione e la paura qualora non dovesse sbloccare la gara in avvio. Ma è pur vero che un anno fa arrivarono in fondo all’Europa League Manchester United e Tottenham, sestultima e quartultima della scorsa Premier, a conferma di come non si possa contare eccessivamente sul momento degli inglesi e di come l’Europa sia spesso storia a sè. La storia vuole scriverla anche il Bologna di Italiano, a caccia di un’impresa esterna che possa alimentare un nuovo sogno. E allora è più probabile che il Bologna e Italiano cavalchino le proprie idee e la propria identità.

