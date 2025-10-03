Orsolini, un sorriso un po’ amaro. "Manca la vittoria per il mio sogno. Noi poco incisivi nella ripresa»

Lukasz Skorupski è ancora una volta il migliore: è lui a tenere in piedi il fortino Dall’Ara, respingendo le conclusioni a botta sicura di Scherhant, Beste e pure di Lienhart. E questo, però, significa una cosa soltanto, dal punto di vista del portiere rossoblù: "Dobbiamo fare qualcosa di più ed essere più lucidi se non vogliamo subire gol".

Fino qui una sola gara senza reti al passivo, urge crescere e cercare di farlo in fretta. Skorupski c’è, con lui Riccardo Orsolini, alla quarta rete stagionale, alle prima in competizioni europee (per club) della carriera. Rete storica e attesa.

Ma dal sapore sapore molto meno dolce di quello che avrebbe potuto avere. "Eh beh, sì, è così. Ci voleva la vittoria per coronare questo momento". Non ci gira attorno Orsolini, serviva un altro gol da tre punti come con il Como e il Genoa per rendere magico.

Il primo gol in Europa è destinato comunque a rimanere indelebile e poco importa se facilitato da una papera del portiere avversario. Orso bussa ancora, per la quarta volta stagionale e sotto gli occhi del collaboratore di Gattuso Bonucci, per la seconda volta in stagione al Dall’Ara in compagnia di Alessandro Diamanti. Orsolini non tradisce neanche questa volta, ma il Bologna sì, almeno nella ripresa. Quando un fallo di mano di Castro su colpo di testa di Ginter vanifica l’ennesimo intervento prodigioso di Skorupski su Lienhart.

Rigore e questa volta il balletto alla Dibu Martinez che a Birmingham ipnotizzò Watkins non serve a nulla al cospetto di Adamu che segna spiazzando il portiere.

Orso e Skorupski: sono sempre loro i trascinatori, purtroppo non bastano per la prima vittoria in Europa e per l’obiettivo degli ottavi i rossoblù sono già di rincorsa. Ma Orsolini è convinto che il pareggio faccia parte del percorso di crescita che porterà all’obiettivo: "Sapevamo che veniva una squadra forte, che aveva vinto la prima con il Basilea. Li avevamo studiati e abbiamo fatto un primo tempo tosto e rognoso, come dovevamo farlo. Dopo il vantaggio dovevamo tenere e qui siamo mancati: non ci siamo riusciti per una disattenzione difensiva, per una palla su palla inattiva regalata e quel gol su rigore ci ha tagliato gambe. Avevamo tempo per riprenderla, ma siamo stati poco incisivi. Però dobbiamo ripartire da questo punto, perché all’interno di questa c’è qualche spunto importante da prendere in chiave futura".

Resta pure l’amaro in bocca, oltre all’ottimismo. Parola di Skorupski: "Peccato perché stasera eravamo in vantaggio, poi ci hanno assegnato un rigore contro. È andata così, quando non si vince va bene anche il pareggio, guardiamo avanti: domenica ci aspetta una partita importante, dobbiamo fare punti. Abbiamo tanta fiducia nel nostro staff, ascoltiamo quello che ci dice il mister e lo seguiamo".