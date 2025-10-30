Paleari è il migliore dei granata. Casadei corre e lotta, Adams spreca

Paleari 7 Vola al 26’ del primo tempo a togliere dall’incrocio una conclusione dal limite di Lykogiannis e si ripete su Bernardeschi a inizio ripresa. Attento in un paio di uscite.

Tameze 6 Un giallo evitabile, ma pure tanta applicazione. Se Cambiaghi non si accende mai è perchè il difensore gli concede poco campo per prendere velocità.

Maripan 6,5 Cancella Dallinga e non disdegna qualche sortita in fase di impostazione. Nessuna sbavatura.

Coco 6,5 Solido e sempre ordinato dietro, pericoloso sulle palle inattive: non soffre Bernardeschi e neppure Orsolini.

Pedersen 6,5 Le poche sortite granata del primo tempo passano dalle sue sgasate sulla corsia destra. Affonda e rincula con continuità, togliendo spazi e giocate a Cambiaghi.

Casadei 6,5 Lo trovi nella propria area a chiudere su Dallinga e Cambiaghi e in quella rossoblù a cercare la conclusione da tre punti rimpallata da Lykogiannis. In mezzo tanta corsa, lotta e fisicità, incursioni e visione per i compagni.

Ilic 5 Sempre di rincorsa, in balia dei centrocampisti rossoblù.

Gineitis 5 Invisibile.

Lazaro 6 Zortea lo salta una volta. Da quel lato il Bologna non sfonda mai. Il portoghese spinge poco, con compiti chiaramente difensivi.

Ngonge 5,5 Un paio di accelerazioni, ma mai incisivo.

Adams 5 Si divora un gol che non si può sbagliare, calciando sulla traversa a pochi metri dalla porta sul regalo di Vitik. Fa reparto, si sbatte, ma l’errore è grave.

Vlasic 7 Entra e accende il Toro, che nella ripresa spaventa il Bologna con Casadei e Ngonge. Chiude pure un contropiede su Orsolini.

Simeone 6 Si divora una ripartenza sbagliando l’apertura per Pedersen, poi fa reparto, conclude e fa salire il Toro.

Ismajli 6 Attento.

Asllani sv

Zapata sv

Allenatore Baroni 6,5 Quarto risultato utile consecutivo ed Europa a 3 punti. Non è bello, il Torino, ma organizzato e granitico, oltre che granata, e capace di fermare un Bologna che fin qui in campionato al Dall’Ara aveva vinto tre gare sue tre segnando 7 reti.

Voto squadra 6,5

Marcello Giordano