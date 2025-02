Parma Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 22 novembre 2025 – Il derby del Tardini chiama, l’Europa pure. Anche se dopo il maxi-flop delle italiane in Champions la strada per tutti si è fatta più stretta. Per Vincenzo Italiano cambia poco.

“Dispiace che tre nostre squadre siano andate a casa, facevamo il tifo per loro – abbozza il tecnico rossoblù –. Ma al Milan non abbiamo ancora pensato (giovedì notte si gioca l’atteso recupero al Dall’Ara, ndr): meglio concentrarsi sulla partita col Parma che è piena di insidie”.

Molti allenatori userebbero le stesse parole per tenere alta l’attenzione affrontando un avversario in crisi nera che però ha appena cambiato l’allenatore. Fino a lunedì sulla panchina dei ducali c’era Fabio Pecchia, al suo posto i Krause hanno ingaggiato Cristian Chivu.

“La scossa interna ci sarà – avverte Italiano – così come la voglia del Parma di reagire al momento difficile”.

Antenne drittissime dunque. Anche perché il suo Bologna ha due precedenti che oggi al Tardini devono indurre il gruppo a stare con la testa sul manubrio e a spingere al massimo: i punti lasciati per strade a due avversari affamati di salvezza come Empoli e Lecce, sfide da cui il Bologna è uscito col segno X.

“Col Parma dovremo essere un po’ diversi da ciò che siamo stati in quelle due partite – mette le cose in chiaro il tecnico –. Con Empoli e Lecce non siamo andati a quella velocità che ci ha fatto raggiungere questa posizione di classifica. Per questo dico che nell’approccio alla partita dovremo essere svegli, evitando di staccare la spina in certi momenti della gara, perché per il modo che abbiamo di giocare, ma soprattutto di difendere, quei momenti rischiano di diventare molto pericolosi”.

A buon intenditor poche parole. Se davvero il Bologna vuole (ri)agguantare l’Europa partite come quella di oggi le deve impacchettare e portare a casa. Sull’onda di un Tardini che, pacificamente invaso da 4 mila bolognesi, oggi si colorerà di rossoblù e facendo affidamento su un divario tecnico e di forma che sta scritto nei numeri. Nella classifica di un 2025 in cui il Bologna è ancora imbattuto i punti in campionato conquistati dai rossoblù sono stati 13. E chi chiude questa parziale graduatoria? Parma e Empoli, inchiodate a quota 2. Gli errori, però, sono una spada di Damocle sempre incombente: vero Lucumi?

Aneddoto svelato da Italiano: “Nei giorni scorsi a Casteldebole c’era un mio ex compagno di squadra, che oggi allena, e che dopo aver visto il nostro allenamento mi ha detto: ‘In squadra hai un fenomeno’. Si riferiva a Lucumi. Jhon sa benissimo che se vuole diventare un top player certi errori non li deve commettere. Ma può riuscirci, perché è solo un fatto di testa”.

E’ un messaggio che Italiano estende volentieri a tutto il gruppo: “In alcune partite abbiamo concesso un po’ troppo e d’ora in avanti questa cosa non deve più succedere, perché la posta è altissima e le quattordici gare di campionato che mancano le dobbiamo affrontare al massimo”.

L’Europa chiama, ma prima c’è il Tardini. Vietato cadere nella trappola del derby.

Parma-Bologna, le probabili formazioni e la diretta tv

PARMA (4-2-3-1) 31 Suzuki 15 Delprato 5 Valenti 3 Balogh 14 Valeri; 8 Estevez 10 Bernabè; 98 Man 19 Sohm 22 Cancellieri; 13 Bonny. In panchina: 40 Corvi, 33 Marcone, 18 Lovik, 16 Keita, 63 Trabucchi, 20 Hainaut, 23 Camara, 11 Almqvist, 61 Haj, 65 Plicco, 27 Hernani, 17 Ondrjeka, 32 Pellegrino. All Cristian Chivu.

BOLOGNA: (4-2-3-1) 1 Skorupski; 14 Calabria 31 Beukema 26 Lucumi 33 Miranda; 8 Freuler 6 Moro; 11 Ndoye 18 Pobega 30 Dominguez; 9 Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano. In panchina: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 15 Casale, 5 Erlic, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 22 Lykogiannis, 80 Fabbian, 19 Ferguson, 28 Cambiaghi, 17 El Azzouzi, 20 Aebischer, 7 Orsolini.

Stadio: Ennio Tardini di Parma Ore: 15 Arbitro: Abisso di Palermo Diretta tv: Dazn