PASSA A FROSINONE 0-1. Ferrari su rigore. Riscatto Primavera

BOLOGNA

: Lolic; Lucchetti, Obleac, Pelosi, Toci (5’st Molignano), Majdenic (1’st Mboumbou), Ceesay; Schietroma, Colley (34’st Cichero), Befani (42’st Vacca). All. Marini.

BOLOGNA: Happonen; Nesi, Tomasevic, Markovic, Papazov; Toroc (38’st Puukko), Nordvall, Lai (37’st Labedzki); Armanini (13’st Jaku); Bousnina (31’st Tonin), Ferrari (13’st Castillo). All. Morrone.

Arbitro: Pacella di Roma2.

Reti: 29’pt Ferrari (B).

Note: ammoniti Toci, Majdenic, Colley (F); Castillo (B).

Il Bologna dà un calcio alla crisi e, dopo tre sconfitte consecutive, batte a domicilio il Frosinone 1-0, ritrovando morale e rialzando la testa in classifica. Ai rossoblù di Stefano Morrone basta un rigore di Ferrari, a un quarto d’ora dall’intervallo, a certificare il secondo successo esterno della stagione dopo quello di un mese fa nella tana della Juventus. Ma non è stato facile avere la meglio su un Frosinone agguerrito e, prima della gara, distante un solo punto dai rossoblù, battezzati già al 3’, sul terreno di gioco di Ferentino, dalla traversa di Schietroma, centrata in pieno dai 30 metri. Al 7’ Lai risponde, ma con poca precisione. E allora tocca ancora ai laziali rendersi pericolosi, in ben due occasioni ravvicinate, al 19’ e al 20’, prima con Obleac e poi ancora col sinistro al veleno di Schietroma, su cui Happonen ci mette le mani, salvando i suoi. Ma la Morrone-band c’è e, a metà del primo tempo, torna a dare segnali con Ferrari, che comincia a prendere confidenza con l’area di rigore avversaria, lì dove, al minuto 29, viene atterrato dopo un bel recupero palla sulla trequarti ciociara: Pacella fischia e il 7 rossoblù, dal dischetto, trasforma (0-1). Nella ripresa, la pressione dei padroni di casa tende ad aumentare, ma i pericoli dalle parti di Happonen non sono più di tanti, fatta eccezione per il palo colpito da Colley attorno all’ora di gioco. Nel finale, Markovic e compagni sono lucidi a gestire l’1-0, sufficiente per tornare finalmente a sorridere e volare momentaneamente all’ottavo posto, a quota 13 punti. Martedì si torna in campo, alle 12 a Crespellano, per i 32esimi di coppa contro il Como (gara secca).

Giovanni Poggi