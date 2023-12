Passione da stadio. Al Via del Mare in 300 da Bologna

Nella graduatoria dei club di A con il maggior numero di presenze casalinghe allo stadio il Lecce precede di un’incollatura proprio il Bologna: noni i salentini con 27.220 presenze medie (grazie soprattutto ai 21.246 abbonati) e decimi i rossoblù che portano mediamente al Dall’Ara 24.992 persone. Domani allo stadio di via del Mare il Bologna di Thiago però non sarà solo. Nell’oceano giallorosso del tifo salentino spiccherà un’isola rossoblù, fatta dei trecento bolognesi che hanno già in tasca il biglietto per il viaggio in Salento.

Il tutto mentre prosegue la prevendita per il Bologna-Roma del 17 dicembre.