PASSIONE IN TRASFERTA. Che esodo al Mapei. Seimila tifosi rossoblù I tifosi del Bologna si riversano al Mapei Stadium per sostenere la squadra: tra i 5 e i 6 mila per sabato, 3 mila per i sedicesimi di Coppa Italia. Biglietti polverizzati in pochi giorni. Prezzi vantaggiosi. Euforia in città.