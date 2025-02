Per lo svedese fin qui pochi minuti anche in giallorosso. Ma il tecnico è indeciso tra lui e Morente. Karlsson per il riscatto, ma in Salento fatica

Nel calcio ci sono leggi non scritte: quella dell’ex è una e allora oggi il Bologna dovrà fare attenzione alla verve di un Lecce a caccia di rilancio e punti salvezza e soprattutto alla voglia di Jesper Karlsson di dimostrare (finalmente) qualcosa.

L’oggetto misterioso della scorsa stagione e pure di quella di attuale ha lasciato Bologna per Lecce, in prestito secco all’inizio del nuovo anno: prestito secco, per trovare quello spazio che a Bologna gli era precluso. Non lo vide Thiago Motta un anno fa nel suo sistema di gioco, cosa che causò qualche frizione tra tifoseria e tecnico.

Non l’ha visto neppure Italiano che l’ha lasciato fuori dalla Champions e spesso pure dal campo (solo 7 apparizioni e un gol). Il Bologna lo ha acquistato per 11 milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita dall’Az Alkmaar un anno e mezzo fa, facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2028 da 800mila euro a stagione.

A Lecce è andato in prestito secco per rilanciarsi, dopo aver sperato per una settimana in un possibile ritorno in Olanda. Ritorno che però non avrebbe garantito al Bologna di evitare la minus valenza. E allora Karlsson è ripartito da Lecce: 6 minuti con il Genoa, 8 con l’Empoli, 12 con il Cagliari, 7 con l’Inter e 56 a Parma è il suo magro bottino. Una sola da titolare, l’ultima, nessun gol e nessun assist.

E il timore è che lo svedese si sblocchi proprio da ex di turno. Ammesso che giochi, però, perché al riguardo Giampaolo non si è sbilanciato: "Morente o Karlsson? Ho il dubbio ed è positivo. Karlsson a Parma ha fatto un grande primo tempo, ma Morente finora ha giocato benissimo in campionato. So che tra loro due ci sono differenze in termini di caratteristiche, ma entrambi mi garantiscono la prestazione. Anche sull’altra fascia Pierotti sta facendo benissimo".

Nota a margine: il Bologna seguì anche Pierotti, un anno e mezzo fa, prima di andare su Saelemaekers e Karlsson e allora occhio anche all’argentino. Tra l’altro Morente (19 presenze e 3 reti), ha realizzato un gol e un assist proprio dopo l’arrivo in Salento di Karlsson, spronato dal concorrente voluto da Corvino per sostituire l’infortunato Banda, out fino a fine stagione.

Potrebbe partire lo spagnolo e se così fosse lo svedese dovrebbe trovare salvo sorprese spazio a partita in corso. Ma se Giampaolo si tiene il dubbio è perché è consapevole che la legge non scritta del calcio potrebbe colpire: e allora potrebbe a sorpresa schierare Karlsson per la seconda volta consecutiva titolare, da ex contro quel Bologna al quale ha qualcosa da dimostrare.

Marcello Giordano