Bologna-Pisa 4-0, uragano rossoblù al Dall’Ara

Bologna, 5 ottobre 2025 – Il Bologna travolge il Pisa, finisce 4-0 al Dall’Ara. Giochi chiusi già nel primo tempo: a segno Cambiaghi, Moro e Orsolini, in mezzo anche l’espulsione dii Tourè. Nella ripresa è Odgaard a blindare il risultato.

Uragano Bologna

Italiano concede un turno di riposo a Castro, gioca Dallinga dal 1’. Nel Pisa fiducia a Tramoni alle spalle di Nzola. Primo affondo Bologna al quarto d’ora: Cambiaghi imbuca per Dallinga, sinistro in diagonale su cui si distende bene Semper. È l’antipasto di un uragano rossoblù, che si apre al 24’: Dallinga restituisce il favore a Cambiaghi, che da centro area fulmina Semper e fa 1-0. Passano pochi minuti e Tourè stende Cambiaghi al limite dell’area dopo un retropassaggio scellerato: rosso diretto e punizione dal limite, calcia Moro che lascia di sasso Semper e fa 2-0. Al 40’ arriva anche la terza rete rossoblù: Cambiaghi alza la testa e serve sul secondo palo Orsolini, sinistro facile del 7 del Bologna e 3-0 al Dall’Ara.

Odgaard mette il punto esclamativo

La ripresa si apre allo stesso modo: al 54’ Dallinga allarga per Odgaard, il danese si accentra e calcia con il mancino, deviazione di Caracciolo che spiazza Semper e vale il 4-0. Al 66’ bella trama della squadra di Italiano che porta alla conclusione Rowe: palo sfiorato, il 5-0 è rimandato. Lo stesso esterno inglese sfiora l’eurogol al 76’: cross di Bernardeschi, Rowe ci prova con il tacco al volo senza trovare però la porta. È sempre e solo Rowe a sfiorare la gioia del gol: sinistro sbilenco di Miranda che diventa un assist per l’inglese, che da pochi passi mette a lato. Finisce 4-0 al Dall’Ara.