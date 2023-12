Poca fiducia dei bookmaker. Rossoblù tra le prime 4?. La quotazione è a 25

La qualificazione alla Champions League del Bologna? Ad oggi è quotata a 25. Forse un azzardo che vale la pena provare visto che il gruppo riesce sempre a spostare un po’ più in là il limite delle proprie performance. Newgioco e Goldbet sono le piattaforme che quotano il Bologna a 25. E la Roma di Mourinho che domenica sfiderà i rossoblù? L’abitudine all’Europa dei giallorossi fa sì che un posto tra le prime quattro oggi venga quotato a 3. Il Milan, nonostante gli affanni di Pioli, è pagato 1,20, il Napoli a 1,50, l’Atalanta a 4,50, mentre Lazio e Fiorentina sono appaiate a quota 6,50. E l’Inter? Nemmeno quotata. Quasi come la Juve, il cui pass per la Champions è quotato simbolicamente 1,01. Morale: i bookmakers credono poco nelle chance di quarto posto finale del Bologna. Ma Thiago e soci hanno 23 partite per farli ricredere.