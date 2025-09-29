Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Bologna
  4. Poco da salvare al Via del Mare. Fabbian corre, ma spesso a vuoto ’San Lukasz’ neanche stavolta basta. Moro è l’unico con le idee chiare

Poco da salvare al Via del Mare. Fabbian corre, ma spesso a vuoto ’San Lukasz’ neanche stavolta basta. Moro è l’unico con le idee chiare

Non è ancora il miglior Ferguson, mentre Rowe è troppo anarchico. Cambiaghi non combina molto

di MASSIMO VITALI
29 settembre 2025
La paratissima di Falcone sul tiro di Rowe al terzo minuto del primo tempo (Alive)

La paratissima di Falcone sul tiro di Rowe al terzo minuto del primo tempo (Alive)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Skorupski 6,5 Nella bambola collettiva all’origine del gol di Coulibaly non ha colpe: difficile respingere meglio il colpo di testa di Pierotti da cui nasce il pasticciaccio rossoblù. Al 66’ fa un prodigio su Gallo, non ha responsabilità sul 2-2 di Camarda.

Holm 6 Dorme un sonno profondo quando nell’azione dell’1-0 lascia tutto il tempo a Berisha di crossare verso il centro dove accorre Coulibaly. Si rifa servendo a Odgaard l’assist per il 2-1.

Heggem 5,5 Stulic non tiene tanti palloni, ma da centravanti-boa lo mette in difficoltà. Disattento anche nella ripresa.

Lucumi 6 Al 13’ socio passivo del gol di Coulibaly, ma al 19’ ci mette un rattoppo provvidenziale sporcando la conclusione di Morente che va a stamparsi sul palo. Il meno peggio di una linea che traballa.

Moro 6 Dovrebbe portare freschezza in mediana dal momento che al Villa Park si è riposato: nel primo tempo tocca un sacco di palloni, ma tutti infruttuosi. Vaghe tracce di risveglio nella ripresa.

Ferguson 5,5 Nel primo tempo ciabatta un destro velleitario. Poche storie: non è (ancora) lui.

Orsolini 6,5 Comincia discretamente, impegnando a terra Falcone. Poi manda un sinistro in movimento comodo tre metri lontano dai pali, così come la successiva punizione. Ma resta Orso-gol e prima dell’intervallo trasforma con la freddezza del cecchino il rigore dell’1-1.

Fabbian 5,5 Lucidità poca, sbattimento tanto. La somma non produce un fatturato sufficiente.

Rowe 6 Dopo 3 minuti non sfrutta il regalo di Kouassi che gli consegna il pallone: il destro a giro sul palo lontano è un po’ morbido e Falcone ci arriva. Il tracciante che pesca Dallinga abbattuto in area da Kouassi è invece una giocata di pregio. E’ ancora anarchico.

Dallinga 6 Fino al guizzo con cui si conquista il rigore è assente. Il penalty guadagnato pesa e da lì cresce la sua prestazione.

Bernardeschi 5 Perde un pallone che grida vendetta, ne perde un altro e Ferguson lo richiama all’ordine.

Cambiaghi 5,5 Non combina molto.

Castro 5 Non tiene un pallone che sia uno.

De Silvestri sv

Allenatore Italiano 5,5 Cambia otto undicesimi di formazione rispetto a Birmingham ma l’intensità e la concentrazione restano per larghi tratti nello spogliatoio. Salvato dai tre legni colpiti dal fanalino di coda Lecce. Dovrà inculcare ai suoi il peso, da gestire, del doppio impegno Italia-Europa.

Voto squadra 5,5

Massimo Vitali

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su