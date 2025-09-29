Poco da salvare al Via del Mare. Fabbian corre, ma spesso a vuoto ’San Lukasz’ neanche stavolta basta. Moro è l’unico con le idee chiare
Non è ancora il miglior Ferguson, mentre Rowe è troppo anarchico. Cambiaghi non combina molto
Skorupski 6,5 Nella bambola collettiva all’origine del gol di Coulibaly non ha colpe: difficile respingere meglio il colpo di testa di Pierotti da cui nasce il pasticciaccio rossoblù. Al 66’ fa un prodigio su Gallo, non ha responsabilità sul 2-2 di Camarda.
Holm 6 Dorme un sonno profondo quando nell’azione dell’1-0 lascia tutto il tempo a Berisha di crossare verso il centro dove accorre Coulibaly. Si rifa servendo a Odgaard l’assist per il 2-1.
Heggem 5,5 Stulic non tiene tanti palloni, ma da centravanti-boa lo mette in difficoltà. Disattento anche nella ripresa.
Lucumi 6 Al 13’ socio passivo del gol di Coulibaly, ma al 19’ ci mette un rattoppo provvidenziale sporcando la conclusione di Morente che va a stamparsi sul palo. Il meno peggio di una linea che traballa.
Moro 6 Dovrebbe portare freschezza in mediana dal momento che al Villa Park si è riposato: nel primo tempo tocca un sacco di palloni, ma tutti infruttuosi. Vaghe tracce di risveglio nella ripresa.
Ferguson 5,5 Nel primo tempo ciabatta un destro velleitario. Poche storie: non è (ancora) lui.
Orsolini 6,5 Comincia discretamente, impegnando a terra Falcone. Poi manda un sinistro in movimento comodo tre metri lontano dai pali, così come la successiva punizione. Ma resta Orso-gol e prima dell’intervallo trasforma con la freddezza del cecchino il rigore dell’1-1.
Fabbian 5,5 Lucidità poca, sbattimento tanto. La somma non produce un fatturato sufficiente.
Rowe 6 Dopo 3 minuti non sfrutta il regalo di Kouassi che gli consegna il pallone: il destro a giro sul palo lontano è un po’ morbido e Falcone ci arriva. Il tracciante che pesca Dallinga abbattuto in area da Kouassi è invece una giocata di pregio. E’ ancora anarchico.
Dallinga 6 Fino al guizzo con cui si conquista il rigore è assente. Il penalty guadagnato pesa e da lì cresce la sua prestazione.
Bernardeschi 5 Perde un pallone che grida vendetta, ne perde un altro e Ferguson lo richiama all’ordine.
Cambiaghi 5,5 Non combina molto.
Castro 5 Non tiene un pallone che sia uno.
De Silvestri sv
Allenatore Italiano 5,5 Cambia otto undicesimi di formazione rispetto a Birmingham ma l’intensità e la concentrazione restano per larghi tratti nello spogliatoio. Salvato dai tre legni colpiti dal fanalino di coda Lecce. Dovrà inculcare ai suoi il peso, da gestire, del doppio impegno Italia-Europa.
Voto squadra 5,5
Massimo Vitali
Continua a leggere tutte le notizie di sport su