Poetico Orso, no all’Arabia per il Bologna

Il Dall’Ara è sempre il suo palcoscenico. Sul campo, in Serie A, in Europa e in Coppa Italia, ma pure in estate: in coppia con Cesare Cremonini, per cantare a sorpresa con l’artista quella ‘Poetica’ che è diventata colonna sonora dei trionfi rossoblù. Ma da Cremonini a Vasco, che peraltro ha riempito il Dall’Ara poco prima del cantautore, il passo è breve. C’è chi dice no, ed è sempre lui: Riccardo Orsolini. Dice no ai soldi dell’Arabia.

Attraverso un intermediario, al numero 7 rossoblù è arrivata una proposta dagli arabi dell’Al Qadsiah da 10 milioni di euro netti a stagione, al termine di un’annata che lo ha visto protagonista di 17 reti e 5 assist che gli hanno riaperto la porta della nazionale. Contratto quinquennale: ovvero 50 milioni di euro netti sul piatto, a fronte di un accordo con il Bologna da 2 netti fino al 2027, ergo 50 contro 4. L’Al Qadsiah è lo stesso club che sta tentando Moise Kean, dopo aver messo sul piatto la clausola da 52 milioni per l’attaccante della Fiorentina. Al Bologna, per l’esterno, sarebbe pronto a versare una cifra tra i 25 e i 30 milioni, per il cartellino.

La notizia è che ad oggi pare che il Bologna non dovrà neppure rifletterci sù: non è dato sapere se il club arabo insisterà o alzerà la posta, ma alla prima proposta già di per sè da far girare la testa, Orsolini ha declinato e detto no. E stando a quanto filtra, lo avrebbe fatto dopo averci riflettuto. Bologna non ha prezzo, qui Orso si sente di casa. Delle due, chiede al termine dell’estate di discutere con il club di cui è bandiera di estendere il contratto, ammesso e non concesso che il Bologna ampli il proprio tetto del monte ingaggi. Insomma, non è una questione di ingaggio, ma di cuore, di ambizione, di voglia di competere. Orso ha vissuto gioie e dolori in rossoblù. Ha vissuto l’escalation: dalla lotta salvezza alla Champions, fino alla Coppa Italia, da Donadoni a Inzaghi, da Sinisa a Thiago, fino a quell’Italiano con cui si è consacrato.

E’ l’anno che porta al mondiale e lui l’azzurro l’ha appena ritrovato. Non ci sono soldi che tengano, non quest’estate, almeno: per lui, ora Bologna punto fermo, esattamente come Orso è punto fermo del Bologna e di Italiano. Ma non era scontato. No a 50 milioni, sì al Bologna. E’ il segnale che serve, anche mediaticamente, a un club che rischia di salutare Beukema, Ndoye e Lucumi. E’ la conferma delle dichiarazioni dell’ad Fenucci di una decina di giorni fa: "Stando ai media l’anno prossimo non avremo una squadra, ma non è così. Vorremmo tenerli, tutti, forse non sarà possibile, ma non cederemo tutti i pezzi importanti". Orso, da uomo franchigia, ha fatto la prima mossa. C’è chi dice e no e decide di restare.