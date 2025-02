Posch, niente Como. Si fa sotto l’Atalanta. Il Bologna sul talento del Barça Pedrola

L’ufficialità di Davide Calabria (28 anni) è attesa in giornata: prestito di 5 mesi, con lo stipendio pagato dal Bologna. Il futuro lo si ridiscuterà, considerato che l’ex capitano del Milan è in scadenza di contratto a giugno. Arriva Estanis Pedrola (21 anni), ai saluti Iling-Junior e Stefan Posch, quest’ultimo diretto all’Atalanta, salvo rilanci last minute dell’Hoffenheim.

A meno di soprese, il bilancio del mercato rossoblù di riparazione si concluderà così. E in realtà le sorprese non sono mancate, a partire dall’affare Calabria, da sabato notte in città e che sarà ufficializzato oggi dopo le visite mediche. Per le visite è atteso questa mattina pure lo spagnolo Estanis Pedrola, ex Barca, sbarcato alla Samp nel 2023 e vittima di diversi infortuni muscolari e finito sotto i ferri a fine maggio per un’operazione al tendine del bicipite femorale, che lo ha restituito al campo a fine ottobre. Ma il Bologna intende scommettere sul rilancio di un talento, che dovrebbe arrivare in prestito oneroso a 500mila euro con obbligo a 3 milioni: salvo sorprese saluterà Iling. Per l’inglese i contatti con l’Aston Villa erano stati costanti nelle ultime settimane, con il club inglese che aveva rassicurato sulla possibilità di poter prestare il ragazzo in inghilterra, per offrirgli minutaggio e costanza di impiego: lo vuole il Middlesbrough, salvo sorprese sarà liberato.

Si attende la nottata anche per ufficializzare l’addio di Posch. Ha rifiutato il Como, (che ha virato su Vojvoda), che offriva circa 8 milioni di euro per il suo cartellino. Spera nell’Hoffenheim, che lo chiesto in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Ma il Bologna ha detto no. Ieri è arrivato il rilancio dell’Atalanta per l’austriaco: prestito oneroso a 1 milione, con riscatto a 7 e 2 milioni di bonus in caso di mancato riscatto, la proposta.

Per il Bologna è un sì, il giocatore ci riflette sperando in un rilancio dell’Hoffenheim dell’ultimo minuto, ma l’approdo all’Atalanta, prossima avversaria di Coppa Italia, pare la soluzione più probabile, con i nerazzurri che hanno già programmato le visite mediche in tarda mattinata. A meno di ulteriori sorprese, Posch dovrebbe sbarcare in mattinata a Bergamo, dove potrebbe essere impiegato da esterno e da braccetto di destra, considerato l’infortunio e l’operazione alla spalla di Scalvini. La soluzione sembra scritta, l’ufficialità è attesa in giornata, ultimo giorno di mercato.

Ma non è finita. Serve l’esterno. Niente Tchaouna, affare una volta che il Bologna ha tolto dal mercato Fabbian per l’infortunio di Ferguson. Niente Suslov (21), con il Verona che chiede 10 milioni. Si tenta il rilancio low cost del talento scuola Barca Pedrola.