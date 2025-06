Pressing su Beukema, il Napoli va ’all in’ . Ballano dieci milioni di euro per il passaggio

Tutto su Beukema: il rilancio del Napoli per l’olandese è nell’aria. Dopo che nell’ultima settimana il padre e agente del difensore rossoblù ha prima incontrato Manna per definire l’accordo economico per il contratto ribadendo la priorità dei partenopei, per poi recarsi a Casteldebole dai vertici rossoblù Fenucci, Sartori e Di Vaio per chiedere la cessione, le prossime ore, o comunque i prossimi giorni saranno decisivi.

Il Napoli sta definendo con il Psv l’affare Lang, che potrebbe avere intrecci con il Bologna, visto che l’agente di Karlsson ha proposto agli olandesi lo svedese, sondato anche dal Genoa. Definito l’affare i partenopei torneranno all’assalto, forti della presa di posizione di Beukema, ma pure conoscendo le condizioni: non è bastata una prima offerta da 26 milioni più 4 di bonus.

Il Bologna ne chiedeva 40. Questa volta il diesse partenopeo potrebbe mettere sul piatto 30 milioni più 5, offerta che potrebbe fare vacillare il Bologna, al netto della presa di posizione del giocatore, con 6 milioni che dovrebbero poi finire nelle casse dell’Az come percentuale di futura rivendita.

Domani scatterà poi il periodo di 10 entro entro i quali le squadre interessate a Lucumi potranno esercitare la clausola da 28 milioni per acquistarlo: Roma e Aston Villa sono alla finestra, ma nelle ultime ore è arrivato anche il sondaggio della Juventus. Il rischio di dovere ricostruire l’asse centrale della difesa di Italiano c’è e il Bologna ha fretta di capirlo per cercare di regalare almeno uno dei due titolari per l’inizio del ritiro e consentire al tecnico di iniziare a lavorare sui nuovi giocatori ed equilibri difensivi.

Il Valencia ha detto no a due proposte da 10 e 12 milioni per il nazionale Under 21 spagnolo Cesar Tarrega (23): il club spagnolo ha fissato il prezzo a quota 15 più 5 di bonus, da qui intende partire per trattare.

Il Bologna riflette, anche perché ha riaperto già da una decina di giorni la pista che porta al ceco Martin Vitik (22) dello Sparta Praga, che fu a un passo dai rossoblù alla fine della scorsa estate, quando l’affare saltò perché lo Sparta non trovò un sostituto con l’accordo economico (13 milioni più bonus) già definito.

Nelle ultime ore è stato proposto pure il milanista Malick Thiaw (23), rappresentato dalla stessa agenzia di Oumar Solet (23) dell’Udinese, che il Bologna cercò due anni fa, insieme alla Fiorentina dell’allora tecnico italiano.

Il tedesco ha rifiutato il Como e piace al Leverkusen, ma i 25 milioni richiesti dal Milan paiono scoglio a oggi insuperabile.

Come centrale mancino, in caso di addio di Lucumi, uno dei nomi in cima alla lista è quello di Diogo Leite (26) dell’Union Berlino.