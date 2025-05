Prestazioni contrastanti: Beukema e Lucumi brillano, Ferguson e Odgaard deludono

De Silvestri 6 La sfanga con mestiere e posizionamenti sempre sensati.

Beukema 7 Poche volte in difficoltà nel primo tempo, sontuoso nella ripresa quando chiude tutte le falle. Purtroppo, involontariamente, al 93’ mura anche la conclusione a colpo sicuro di Cambiaghi.

Lucumi 7 Nel primo tempo Kolo Muani gli scappa una sola volta. Dopo l’intervallo mette il turbo e al 76’ fa muro su Alberto Costa sventando un gol fatto. Dominante.

Miranda 6 Fa pari e patta con Weah e alla fine si arrende, vittima di una viglia tormentata e della stanchezza.

Ferguson 5,5 Non reattivissimo sull’1-0 di Thuram quando non toglie ‘luce’ alla sua conclusione (anche se la colpa più grave è di Skorupski). Al 93’ ha la palla-gol da tre punti, ma spara alto.

Orsolini 6,5 Ha l’argento vivo addosso e crea pericoli che Savona tampona solo in parte. Zero tiri in porta però e questo non è da lui.

Odgaard 5 La pallida copia di se stesso, perde tutti i duelli, non va mai via al suo controllore. Poco presente anche in un’altra delle sue specialità: il pressing alto. E’ in chiaro deficit di condizione, zavorrato da un malanno che lo tormenta da due mesi.

Cambiaghi 6,5 Un paio di accelerazioni nel primo tempo, più quella che al 54’ propizia il gol di Freuler. Nei minuti di recupero ha sul piede la palla della vittoria ma purtroppo sulla traiettoria del suo tiro c’è Beukema.

Dallinga 6,5 Difetta in fiuto da bomber, ma compensa largamente con l’assist per l’1-1 di Freuler.

Lykogiannis 6 Rischia qualcosa in area su Kolo Muani, che va gambe all’aria in area rossoblù Un paio di cross morbidissimi che non impensieriscono la retroguardia bianconera.

Pobega 5,5 Non aggiunge nulla: fisicità che resta nell’armadietto.

Castro sv Si fa notare solo per un’ammonizione presa nel finale. Peccato che nel momento topico della sua stagione su un Santiago a metà.

Dominguez sv Troppo poco tempo per incidere.

Calabria sv Idem come sopra.

Allenatore Italiano 6,5 L’errore di Skorupski gli complica subito il piano partita. La reazione nella ripresa è confortante e conferma che la sua squadra ha ancora benzina in corpo. manca il sorpasso sui bianconeri. Però era uno spareggio e non lo vince: corsa Europa che si fa ingarbugliatissima.

Voto squadra 6,5

Massimo Vitali