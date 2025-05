Prestazioni Eccellenti: Skorupski e Compagni Bloccano il Milan

Skorupski 7 Al 10’ si salva per due volte: un pizzico di fortuna e tanto senso del piazzamento. Poi continua a tenere abbassata la saracinesca la saracinesca e per il Milan (che peraltro non vede quasi mai la porta) son dolori.

Beukema 7,5 Limita bene le rare incursioni di Jovic, prende per mano la difesa. Nel primo tempo l’unica macchia è il ‘tentato’ autogol al 10’ sventato da Skorupski. Nella ripresa è monumentale. Ferito alla testa, esce col turbante. Ma non abbandona mai i propri compagni offrendo un saggio delle sue capacità.

Lucumi 7,5 Leao dopo 4 minuti lo svernicia, poi il colombiano gli prende le misure e da lì in poi non sbaglia più nulla. Fisicità dirompente: si mangia tutti i dirimpettai. La cosa più importante della serata? Aver tenuto chiuse a doppia mandata nel cassetto le ‘lucumate’. In serate come queste è il difensore che fa la differenza.

Miranda 7,5 Testa sempre dentro la partita, nel primo tempo soffia due palloni ai rossoneri e per poco non li tramuta in oro. Dominante anche nella ripresa, quando chiude tutti i buchi e non rinuncia ad attaccare. La sua miglior partita stagionale.

Freuler 7 La sua esperienza è merce preziosa per un gruppo che non aveva tanto know-how in materia di finali. Dalla sua parte non si passa.

Ferguson 7 Primo tempo in apnea, con quel cartellino giallo al 44’ su Leao che poteva mandarlo in tilt. Ma non va mai sott’acqua e nella ripresa torna quello di sempre.

Orsolini 6,5 Non gli riesce la giocata che sblocca la partita ma tiene alta la squadra. Le lacrime finali sono il suggello ai suoi ottto anni di epopea rossoblù.

Fabbian 7 Francobollamento asfissiante dei centrocampisti di Conceicao, sale nella ripresa e mette lo zampino nell’azione dell’1-0. Energia pazzesca, la Coppa è anche sua.

Castro 6,5 Velenoso, si batte su ogni pallone. Non male per uno che non giocava titolare da due mesi.

Casale 6,5 Porta sicurezza al reparto non sbagliando un solo pallone. Calciatore riconquistato alla causa: un’altra medaglia al petto di Italiano.

Pobega 6,5 Si piazza lì e fa muro: un muro di granito.

Calabria 6 Il grande ex mette un mattoncino prezioso.

Odgaard 6 Minuti di corsa, anche se di benzina ne ha davvero poca. Nei minuti finali ci mette il cuore: quello che gli aveva chiesto Italiano.

Dallinga 6 Dà il cambio a un Castro stremato. Giusto che si goda pure lui un po’ di palcoscenico: 3 gol in Coppa li ha messi a referto.

Voto squadra 9

Massimo Vitali