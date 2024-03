Prima volta di castro tra i convocati. gewssi stadium esaurito. Lucumi terzino sinistro, l’ultima tentazione

Ultimi ritocchi di Motta alla strategia anti Atalanta, con almeno un dubbio per reparto e la prima volta tra i convocati del neo arrivato Castro, che al Gewiss Stadium (tutto esaurito per l’occasione) si accomoderà in panchina.

In difesa, con Skorupski che al momento appare in vantaggio su Ravaglia nel ruolo di numero uno, tiene banco la più che probabile ritrovata titolarità di Calafiori. Il difensore romano da tre partite si accomoda in panchina, ma l’attesa sembra finita.

A Bergamo Calafiori sarà tra gli undici titolari e dovrebbe far coppia con Beukema al centro della difesa. Si tratta solo di capire se, con Posch confermatissimo a destra, il ruolo di terzino sinistro sarà affidato nuovamente a Kristiansen o se Motta preferirà cautelarsi schierando su quella fascia un marcatore vero come Lucumì.

A centrocampo corrono in tanti per una maglia, considerato che le altre due sono saldamente sulle spalle di Freuler e Ferguson. Il vero ballottaggio è tra Aebischer e Fabbian e chissà che questa volta non la spunti il nazionale svizzero, da Motta l’altro ieri lodato per l’equilibrio che sa dare alla squadra.

Poi c’è l’attacco, un reparto che oggi nuota nell’abbondanza di soluzioni. Saelemaekers, recuperato dal colpo alla caviglia, insidia da vicino la titolarità di Ndoye, mentre sono certi del posto Orsolini e Zirkzee (l’olandese oggi taglierà il nastro delle 50 presenze ufficiali in rossoblù).

Tra le armi di scorta in panchina anche Karlsson e Odgaard, oltre all’ultimo arrivato Castro, premiato dopo una buona settimana di allenamenti. Santiago è il top di gamma, ma per conquistare Motta serve un po’ di scuola guida.

m. v.