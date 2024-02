Primavera: alle 14 la gara con i viola, già sconfitti dal tecnico in serie A. La ’prima’ di Magnani, Fiorentina nel destino

Dall’Inter alla Fiorentina: nel mezzo un’infinità di storie da raccontare. Torna in scena Paolo Magnani, che dopo l’esperienza con l’Under 18 rossoblù al Viareggio del 2023 non aveva alcuna squadra sotto la sua ala: alla guida della Primavera del Bologna, che alle 14 sarà in scena al Viola Park contro la Fiorentina, ci sarà il tecnico classe 1964, subentrato a Luca Vigiani al termine della scorsa settimana.

Magnani, che con il Bologna ha scritto pagine importanti e a loro modo irrepetibili, si trova nella posizione di dovere mantenere la categoria: il 30 agosto 2010, all’esordio in serie A in quella stagione, l’allenatore di Pavullo si trovò a bloccare l’Inter post Triplete (allenata da Benitez) sullo 0-0 al Dall’Ara, in una data che gli è rimasta impressa nel cuore e sulla pelle, visto che decise di tatuarsi il giorno di quell’impresa.

Poi, tanto settore giovanile, fino al l’11 settembre 2022 quando, nel breve periodo di traghettamento tra Mihajlovic e Motta, Magnani si trovò in panchina al Dall’Ara proprio con Luca Vigiani, quando i rossoblù vinsero 2-1 contro la Fiorentina. Lo stesso Vigiani del quale ha preso il posto alla guida della Primavera, la stessa Fiorentina che quest’oggi i giovani rossoblù dovranno battere per allontanarsi dall’ultima posizione, con il Frosinone che ha pareggiato con il Cagliari guadagnando un altro punto. Tra i convocati spiccano le assenze di Amey, Rosetti, Baroncioni e del fin qui oggetto misterioso Karlsson, scende coi più giovani Bagnolini: anche se, a dirla tutta, quello del portiere era il ruolo meno problematico nella gestione Vigiani.

Calcio d’inizio alle 14, con diretta su Sportitalia: il Bologna vuole dare una sterzata, ora è tutto sulle spalle di Magnani.

Giacomo Guizzardi