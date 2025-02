Primavera. Menegazzo gol, un pari a Verona

1

BOLOGNA

: Magro; Nwanege (26’ st Popovic), Kurti, Nwachukwu; Agbonifo, Szimionas (26’ st Mogentale), Dalla Riva, Pavanati (35’ st Stella), De Battisti (27’ st Barry); Monticelli, Vermesan. A disp. Castagnini, Garofalo, De Rossi, Vapore, Albertini, Philippe, Peci. All. Sammarco.

BOLOGNA: Pessina; Ivanisevic, De Luca, Tomasevic, Papazov; Menegazzo, Barbaro, Byar (28’ st Jaku); Negri (1’ st Longoni), Battimelli (29’ st Addessi), Ravaglioli. A disp. Happonen, Markovic, Labedzki, Di Costanzo, Nordvall, Tomczyk, Baroncioni, Castaldo. All. Colucci.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Reti: 38’ pt Vermesan, 1’ st Menegazzo.

Note: ammoniti Vermesan; Barbaro.

Il Bologna continua a non vincere ma, come avviene da alcune settimane a questa parte, si conferma anche squadra dura da battere. A Verona, i rossoblù rallentano la corsa playoff dei gialloblù di Sammarco, che dopo 38 minuti si illudono con il colpo di testa vincente di Vermesan. Trentasette secondi dal rientro dagli spogliatoi e i rossoblù pareggiano: Menegazzo controlla il profondo lancio di Barbaro, resiste alla carica di Nwachukwu e infila Magro per l’1-1. In attesa delle altre gare, i ragazzi di Colucci si portano a meno 5 dalla salvezza diretta.

