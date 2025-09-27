Probabile un ricambio massiccio per evitare problemi muscolari. Buone notizie per Pobega e Casale, potrebbero essere convocati. Prove di turn over: è il turno di Dallinga. Heggem e Moro si candidano come titolari

Turn over in vista. Ma pochissimo tempo per valutarlo. Il Bologna torna ad allenarsi questa mattina in vista della gara di domani a Lecce. Il tecnico avrà a disposizione due giorni per capire chi abbia recuperato e chi no, dalla gara con l’Aston Villa. Considerato però che ha cambiato 6 uomini tra San Siro e Genoa, gara che anticipava l’Europa League e altri sei rispetto al Genoa con l’Aston Villa, è probabile che al Via del Mare andrà in scena un’altra rivoluzione forzata.

Un turn over che questa volta dovrebbe chiamare in causa Castro e Dallinga, con l’argentino a lasciare spazio all’olandese, in cerca di minuti, condizione e rilancio. Evitare affaticamenti o infortuni muscolari è d’obbligo, considerato che Immobile sarà fuori almeno fino a metà ottobre. Attingere al bacino delle energie fresche pure, dato che i rossoblù scenderanno in campo domani pomeriggio, a tre giorni dalle ultime fatiche e con in mezzo due voli. Oggi saranno valutati Casale e Pobega. Buone notizie per Italiano, che potrebbe tornare a convocare tanto il centrale quanto il centrocampista.

Più avanti il primo del secondo, ma ci sono speranze anche per quest’ultimo. E dovessero tornare, si accomoderebbero in panchina, ma significa che avrebbero poi 4 giorni di tempo per prepararsi per il Friburgo e per rientrare nelle rotazioni. Nelle rotazioni, dovrebbero rientrare Miranda nel ruolo di terzino sinistro, e Holm a destra, al posto rispettivamente di Lykogiannis e Zortea.

Occhio però a De Silvestri, già titolare con il Genoa e pronto per un’altra fascia da capitano, qualora Italiano reputasse Holm ancora a rischio ricadute e da gestire: l’ingresso dello svedese al Villa Park fa però pensare che sia venuta l’ora della prima uscita in campionato.

Occhio anche a Heggem, che dovrebbe prendere il posto di Vitik, reduce da due gare consecutive al contrario del norvegese e Lucumi. Cambio in vista anche in mediana, dove Moro dovrebbe concedere un turno di riposo a Ferguson (più probabile) o a Freuler: quarantott’ore per la decisione.

Davanti torna Orsolini, a destra, al posto di Bernardeschi, che dovrebbe accomodarsi in panchina per evitare possibili sovraccarichi dopo le due gare consecutive con Genoa e Aston Villa. Sulla trequarti potrebbe trovare spazio Fabbian: specie se Pobega dovesse essere convocato e pronto all’ingresso a partita in corso. A sinistra, sarà ballottaggio tra Dominguez e Rowe.

Marcello Giordano