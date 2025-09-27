Probabile un ricambio massiccio per evitare problemi muscolari. Buone notizie per Pobega e Casale, potrebbero essere convocati. Prove di turn over: è il turno di Dallinga. Heggem e Moro si candidano come titolari
Turn over in vista. Ma pochissimo tempo per valutarlo. Il Bologna torna ad allenarsi questa mattina in vista della gara...
Turn over in vista. Ma pochissimo tempo per valutarlo. Il Bologna torna ad allenarsi questa mattina in vista della gara di domani a Lecce. Il tecnico avrà a disposizione due giorni per capire chi abbia recuperato e chi no, dalla gara con l’Aston Villa. Considerato però che ha cambiato 6 uomini tra San Siro e Genoa, gara che anticipava l’Europa League e altri sei rispetto al Genoa con l’Aston Villa, è probabile che al Via del Mare andrà in scena un’altra rivoluzione forzata.
Un turn over che questa volta dovrebbe chiamare in causa Castro e Dallinga, con l’argentino a lasciare spazio all’olandese, in cerca di minuti, condizione e rilancio. Evitare affaticamenti o infortuni muscolari è d’obbligo, considerato che Immobile sarà fuori almeno fino a metà ottobre. Attingere al bacino delle energie fresche pure, dato che i rossoblù scenderanno in campo domani pomeriggio, a tre giorni dalle ultime fatiche e con in mezzo due voli. Oggi saranno valutati Casale e Pobega. Buone notizie per Italiano, che potrebbe tornare a convocare tanto il centrale quanto il centrocampista.
Più avanti il primo del secondo, ma ci sono speranze anche per quest’ultimo. E dovessero tornare, si accomoderebbero in panchina, ma significa che avrebbero poi 4 giorni di tempo per prepararsi per il Friburgo e per rientrare nelle rotazioni. Nelle rotazioni, dovrebbero rientrare Miranda nel ruolo di terzino sinistro, e Holm a destra, al posto rispettivamente di Lykogiannis e Zortea.
Occhio però a De Silvestri, già titolare con il Genoa e pronto per un’altra fascia da capitano, qualora Italiano reputasse Holm ancora a rischio ricadute e da gestire: l’ingresso dello svedese al Villa Park fa però pensare che sia venuta l’ora della prima uscita in campionato.
Occhio anche a Heggem, che dovrebbe prendere il posto di Vitik, reduce da due gare consecutive al contrario del norvegese e Lucumi. Cambio in vista anche in mediana, dove Moro dovrebbe concedere un turno di riposo a Ferguson (più probabile) o a Freuler: quarantott’ore per la decisione.
Davanti torna Orsolini, a destra, al posto di Bernardeschi, che dovrebbe accomodarsi in panchina per evitare possibili sovraccarichi dopo le due gare consecutive con Genoa e Aston Villa. Sulla trequarti potrebbe trovare spazio Fabbian: specie se Pobega dovesse essere convocato e pronto all’ingresso a partita in corso. A sinistra, sarà ballottaggio tra Dominguez e Rowe.
Marcello Giordano
