Procede il rientro dei nazionali: ieri è stato il turno di Skorupski, Moro, Ferguson e Pessina. Casteldebole recupera i pezzi. Oggi gli azzurri, attesa Heggem

E’ iniziata ieri mattina la marcia di avvicinamento del Bologna alla trasferta di Cagliari, in programma domenica alle 15. A parte ha lavorato il solo Ciro Immobile, che pare destinato a rientrare solo in vista della trasferta di Firenze. La buona notizia è che in gruppo sono rientrati Lukasz Skorupski, Massimo Pessina, Nikola Moro e Lewis Ferguson, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Rientrerà solo oggi, invece, a causa di un cambiamento dei programmi di viaggio della Nazionale ceca, Martin Vitik: contrattempi con cui fare i conti quando si hanno nazionali in giro per il mondo, motivo per cui Heggem e Lucumi, il cui rientro è in programma domani, non è escluso che per motivi di viaggio o stanchezza post impegni possano rientrare in gruppo solo venerdì, all’antivigilia della trasferta di Cagliari.

Va da sè che a Casteldebole si viva alla giornata e che il reparto difensivo sia uno di quelli sotto la lente d’ingrandimento in vista della ripresa: culla così speranze di rientro Casale, che dopo l’infortunio muscolare accusato all’esordio con la Roma, ha potuto approfittare della sosta per rinifire la condizione e lavorare a pieno regime, con il vantaggio di essere uno dei reduci della passata stagione e che quindi conosce le richieste del tecnico. In più c’è da considerare che giovedì il Bologna sarà impegnato nuovamente in Europa League e che due centrali rientreranno a stretto giro di posta dalla sfida.

Oggi, intanto, sono attesi a Casteldebole gli azzurri Cambiaghi e Orsolini, reduci dalla sfida ad alta tensione di ordine pubblico con Israele, oltre a Freuler e Holm: Italiano attende di capire se condizioni fisiche e rientri consentano di poter contare su di loro già dalla sessione di allenamento in programma alle 11 a Casteldebole o se si renderà necessaria una seduta defaticante o il rinvio al rientro a domani.

Il tutto aspettando gli ultimi rientri: ovvero quelli di Lucumi ed Heggem.

La sensazione è che solo tra domani e venerdì le prove di formazione in vista della trasferta di Cagliari potranno entrare nel vivo, ma forse già da oggi, con i ritorni di Cambiaghi, Orsolini, Freuler ed Holm, quest’ultimo reduce (seppur da spettatore, non impiegato) dalle tensioni seguite al ko casalingo della Svezia con il Kossovo (dopo quello con la Svizzera di Freuler) che hanno portato all’esonero del ct Tomasson per tentare una rincorsa ai playoff di qualificazione ai mondiali.

