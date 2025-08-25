Protagonista da ritrovare. Odgaard stringe i denti. I compagni hanno assoluto bisogno della sua fisicità

Tra i ’presenti-assenti’ dell’Olimpico anche Jens Odgaard, giocatore provvidenziale e molto spesso decisivo per il Bologna di Italiano nella scorsa stagione (almeno fino all’ultima sosta per le nazionali di marzo), sabato offuscato nella nebbia giallorossa, che ha inglobato lui e tanti altri. Non ci si era abituati a vederlo così, fuorigiri e fuori posizione, mai di supporto o dentro alle azioni, fino all’inevitabile cambio per Fabbian a venti minuti scarsi dal novantesimo.

Anche per il danese il campionato è iniziato in salita, proprio lui, che è stato uno scalatore di professione nelle gerarchie, prima di Motta e poi dello stesso Italiano, e ora chiamato a ulteriore slancio verso l’alto, non tanto per ritrovare la fiducia di Italiano – quella resta immutata –, quanto per riacquistare la condizione che l’anno scorso lo aveva reso l’uomo di punta del Bologna, uno dei pochi indispensabili nella cavalcata verso coppa ed Europa.

Colpa della pubalgia, un tormento durato mesi per il fisico seppur granitico e prestante di Jens, che ha cercato di venirne fuori con l’operazione effettuata pochi giorni dopo il rompete le righe, il 27 maggio (stesso percorso seguito da Dallinga, vittima dell’identico problema), e dopo il rush finale che lo aveva visto in scena solo per un cameo a Roma, nella finale di Coppa Italia, a reggersi claudicante fuori condizione su una gamba sola e a denti stretti, ma per il bene del gruppo, a dare il suo contributo per ricamare la coccarda al centro del petto.

Il 16 marzo al Dall’Ara, l’ultimo vero ruggito del vichingo, seguito dall’assist per Ndoye a inizio aprile col Napoli, ma quando già era cominciato il via-vai di infiltrazioni e antidolorifici a cercare di placare il dolore, forte e condizionante. Con l’Ofi Creta un gol dal sapore di una dolce illusione, dopo un’estate passata tra riabilitazioni, ritiro e allenamenti, senza sosta, contro la Roma la conferma che ancora ci sarà da attendere per vedere il vero Odgaard.

E il Bologna lo aspetterà, perché troppo importante per la squadra e il tecnico, che nel gigante danese trovò la chiave per svoltare l’inizio balbettante dell’annata scorsa, piazzandolo come sottopunta a dare qualità, muscoli ed equilibrio, anche in fase di non possesso. Il collante che ha conquistato tutti. Tempo al tempo allora e tempo a Jens, e presto quella mazza, dopo il gol, tornerà a ruotare dalla parte giusta.