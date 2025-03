Prova di forza al Dall’Ara. Freuler, geometrie e sacrificio. Odgaard e Fergie, che impatto. E Cambiaghi spacca la partita

Skorupski 6. Inoperoso non per sua volontà. Trema un po’ nella ripresa su un traversone sbilenco di Felici, non precisissimo in un paio di rilanci. Dettagli.

Calabria 6,5. Nel primo tempo, quando la squadra è in ‘modalità sofferenza’, ci prova da fuori area e fa l’assist-man per Castro. Buone letture anche nella ripresa.

Erlic 6. Si vede che si porta addosso la ruggine di un’infinita panchina. Nel primo tempo regala un corner ma quasi sempre la sfanga. Nella ripresa finisce la benzina e Italiano lo toglie.

Lucumi 6,5. Mezza responsabilità sul gol di Piccoli, perché è vero che è Lykogiannis a non seguire il taglio dell’attaccante ma il cross di Augello piove lì, dove il colombiano dovrebbe essere dominante. Il resto della sua prestazione però è totale sicurezza.

Lykogiannis 6. Frittatona sul gol di Piccoli, perché lascia all’attaccante il tempo di girarsi e avviare l’azione e poi lo molla al suo ingresso in area. Vale il ragionamento fatto per Lucumì: un errore vistoso ma anche tante cose utili.

Freuler 6,5. Geometrie e podismo, ma anche sale in zucca. L’ammonizione che gli farà saltare la trasferta di Verona è una dimostrazione di lucidità: quando l’avversario (Felici) ti scappa in posizione scomoda meglio spendere un giallo.

Pobega 5,5. Svagato, impreciso, rinunciatario perfino nei duelli. Nel primo tempo è un pesce fuor d’acqua.

Dominguez 5,5. Nel pochissimo combinato nel primo tempo dai rossoblù sulle fasce fa qualcosa in più di Orsolini. Due iniziative però non bastano a salvargli la pagella. Anche perché gira largo dalla porta, non ascoltando i consigli di Italiano.

Castro 6,5. Se si accetta l’idea che un centravanti non si giudica solo per i gol o i tiri in porta ma per il lavoro che svolge, in ogni zolla del campo, al servizio della squadra, allora è un Castro molto funzionale. Vedi l’azione del 2-1 di Orsolini, avviata da lui.

Ferguson 6,5. Fa il Ferguson: quello che serviva.

Odgaard 7. Sposta di dieci metri più avanti il baricentro della squadra.

Cambiaghi 7,5. Spacca la partita in tre mosse: si guadagna la punizione e il rigore che generano il penalty dell’1-1 e serve allo stesso Orso la palla del 2-1. Impatto devastante.

Casale 6. Mattoncino per la difesa.

Beukema sv. Nel finale gli salta il riposino.

Italiano 7. Squadra nel primo tempo ingabbiata, che dopo i tre cambi dell’intervallo vola. Bravo lui: anche e soprattutto per questa classifica.

Voto squadra 7

Massimo Vitali