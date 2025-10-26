Quando Bernardeschi fece arrabbiare Firenze. Fede cerca la rivincita, Orso può attendere

Giovedì notte a Bucarest si è riposato in panchina (i 10 minuti finali fanno solo statistica), sette giorni fa a Cagliari invece no. Nel primo tempo sull’isola Federico Bernardeschi ha offerto lampi da Bernardeschi vero, salvo poi arrendersi a una condizione di forma che ancora non gli consente di essere brillante per tutti i novanta minuti. Oggi però c’è il viaggio al Franchi e i minuti giocati contro la Fiorentina, che siano 20 o 90, per Fede non sono mai stati, e mai saranno, minuti qualunque.

Dalla natìa Carrara Bernardeschi arrivò alla Fiorentina all’età di 12 anni. In viola ha fatto tutta la trafila delle giovanili (in Primavera lo allenava Leonardo Semplici) e poi c’è ritornato da protagonista in prima squadra dal 2014 al 2017, dopo una stagione di apprendistato in B al Crotone. Vincenzo Montella e Paulo Sousa sono stati i suoi allenatori in viola. Sua, al secondo anno, è stata l’iconica maglia numero 10. Iconico anche (ma per il popolo viola in senso negativo) il trasferimento alla Juve, che nell’estate 2017 portò una quarantina di milioni nelle casse della Fiorentina e sulle sue spalle l’etichetta di ‘traditore’, che è il timbro di livore che i fiorentini assegnano a chiunque varchi l’uscio dell’invisa casa bianconera.

"Nei giorni del mio passaggio alla Juve fui il primo a esibire un certificato medico per non salire in ritiro con la Fiorentina", ha ricordato qualche giorno fa Bernardeschi, con uno sfacciato senso di autocritica, rinvangando giorni complicati, che gli valsero un durissimo striscione della curva affisso ai cancelli del Franchi.

Da allora ogni volta che Bernardeschi ha rimesso piede a Firenze non gli hanno mai srotolato tappeti rossi (eufemismo). Sarà così anche stasera, se la scelta di Niccolini/Italiano cadrà fin dal primo minuto sul trentunenne di Carrara che nelle tre stagioni in viola ha totalizzato 23 gol in 93 partite, coppe comprese.

E Orsolini? Ovviamente c’è anche lui, il capocannoniere del campionato che da solo, nelle prime sette giornate di serie A, ha segnato come tutti gli uomini di Pioli messi assieme: 5 reti. Può accomodarsi in panchina un Orso così? Probabilmente sì, se la logica delle partite ogni tre giorni è quella di privilegiare chi ha le gambe più fresche. Come sempre i dubbi di formazioni sono la regola e chiamano in causa tutti i reparti. Se tra i pali Skorupski appare in vantaggio su Ravaglia (ma tra Fiorentina, Torino e Parma è inevitabile che il portiere cresciuto a Casteldebole avrà una seconda chance dopo quella, ben sfruttata, di Cagliari), in difesa Holm e Miranda stanno un’incollatura davanti, rispettivamente, a Zortea/De Silvestri e Lykogiannis.

Nella scelta dei due centrali i più riposati, oltre a Casale, sono Vitik e Heggem (un tempo a testa per loro con la Steaua): ma si può rinunciare a Lucumi? Chi appare irrinunciabile è Freuler è Ferguson sembra il suo partner di serata. In attacco, invece, il forfait di Odgaard (nulla di grave, filtra da Casteldebole) offre una chance a Fabbian e Pobega, mentre Castro e Cambiaghi dovrebbero rilevare il testimone da Dallinga e Rowe, titolari a Bucarest.