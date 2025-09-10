Quattro mesi dopo, senza Ndoye e con Allegri. Bologna e Milan provano a rifare la storia

Nostalgia canaglia. Prima l’Olimpico, al debutto in campionato con la Roma, nel teatro dei sogni rossoblù. E adesso il Milan, l’avversario battendo il quale il sogno si è fatto carne e ossa. Domenica al Meazza c’è di nuovo una sfida col Milan: la prima dopo la magica notte del 14 maggio all’Olimpico che vide il popolo dei trentamila cuori rossoblù festeggiare, insieme alla squadra di Vincenzo Italiano, lo storico trionfo in Coppa Italia.

Da quel 14 maggio entrato nel calendario della storia di Casteldebole domenica saranno trascorsi quattro mesi esatti. Ma cos’è rimasto, di quel Bologna e di quel Milan, 123 giorni dopo? Si fa prima a fare la lista di chi ha salutato la compagnia. Una lista che in casa rossoblù comprende due soli nomi, ma che nomi: Ndoye e Beukema, gli assi del mercato in uscita, coloro che insieme hanno fruttato un incasso di una settantina di milioni. C’è il vil denaro e c’è l’aspetto tecnico/romantico. Ndoye è il leone che ha lasciato l’impronta dei suoi artigli sulla finale del 14 maggio, colui che passerà alla storia come lo svizzero che ha riconsegnato al Bologna una Coppa che mancava da 51 anni. Che Ndoye sia uno nato per fare la differenza lo testimonia il suo avvio di stagione da top player: col Nottingham Forest, la sua nuova casa in Premier League, un gol e un assist in 3 partite (nonché il ribaltone di ieri in panchina, con l’esonero del tecnico portoghese Espirito Santo e l’ingaggio al suo posto del greco Postecoglou), con la Svizzera un gol con la Slovenia e 2 assist col Kosovo. Inarrestabile.

Ma in questi quattro mesi è il Diavolo, più del Bologna, ad essersi rifatto il look. E lo ha fatto grazie a un ex rossoblù, il diesse Igli Tare, che vent’anni fa portò suo malgrado un mattoncino alla retrocessione in B del Bologna di Gazzoni, sbagliando da centravanti un gol a porta spalancata nell’ultima di campionato al Dall’Ara con la Sampdoria, uno 0-0 che fu il preambolo del funesto doppio spareggio col Parma. Tare in estate ha rivoluzionato il Milan congedando i vari Theo Hernandez, Reijnders, Jimenez e Jovic, affidando le chiavi del centrocampo a un’icona del calcio mondiale come Modric e lasciando quelle dell’attacco a Leao, Pulisic e Gimenez. Senza contare il ribaltone in panchina, con il ritorno di Allegri al posto di un Conceicao perfino più malinconico del fado, che probabilmente non avrebbe salvato il posto nemmeno alzando la Coppa il 14 maggio.

Max il Pragmatico, l’uomo delle vittorie di corto muso, ha cominciato il campionato rimediando una ‘musata’ in casa con la Cremonese e mettendoci una pezza con la vittoria di Lecce. Il bilancio rossonero, una vittoria e una sconfitta, è la copia conforme di quello rossoblù, con Italiano che all’Olimpico si è inchinato a una Roma straripante e che al Dall’Ara col Como ha tirato fuori i vecchi ferri del mestiere che hanno fatto grande il Bologna della scorsa stagione: corsa, organizzazione tattica e ferocia. Poi c’è il bilancio contabile: nelle casse rossoblù, tra entrate e uscite, sono rimasti una ventina di milioni, in quelle rossonere poco meno di una decina. Tutto grasso che cola nel panorama di un calcio italiano soffocato dai conti in rosso.