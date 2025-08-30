Quegli avvii difficili di stagione. Un Destro e nulla più. Nell’era Saputo l’inizio è una storia da cambiare

Se c’è un punto di affinità tra il Bologna di Saputo, specialmente quello dei tempi recenti, e la carriera da allenatore in Serie A di Vincenzo Italiano, va trovato negli inizi lenti di stagione e poi nei poderosi strappi in corso d’opera. La cosa che infatti balza maggiormente all’occhio, guardando i numeri delle scorse annate, è il fatto che il Bologna, dal suo ritorno in A nel 2015, abbia sempre inaugurato i campionati con partenze congestionate, salvo, ma solo negli ultimi anni, riuscire poi decollare definitivamente nei momenti cruciali, verso Europa o Coppa Italia.

Al di là infatti dell’unico e solo successo al debutto ottenuto nelle ultime undici stagioni, datato agosto 2016 col Crotone (1-0 gol di Destro, poi più nulla), i rossoblù hanno quasi sempre deluso le iniziali aspettative, nonostante calendari ampiamente alla portata. Vedi per esempio l’anno scorso quando, il primo Bologna di Italiano, aveva impiegato ben cinque gare per festeggiare il primo successo, ottenuto a fine settembre a Monza grazie a un bolide di Castro, preceduto da appena 3 punti in 4 uscite (pari con Udinese e Como, nel mezzo il ko a Napoli).

E nemmeno Motta riuscì a convincere un anno prima, agli albori della storica cavalcata verso la Champions, cominciata col ko interno con il Milan e proseguito con il pari con la Juve, seguiti dal successo con il Cagliari e dagli 0-0 con Napoli e Monza. Addirittura zero, furono le vittorie conquistate dal gruppo di Mihajlovic nei primi 5 turni della stagione 22/23, fatti di 3 pari e 2 sconfitte, e non entusiasmarono neanche i primi passi all’interno del campionato 21/22, nonostante i sorrisi con Salernitana e Verona, oscurati dal 6-1 di San Siro e dal pari in casa col Genoa.

Ancor peggio andò nel 2020, con il Bfc che incassò quattro ko nelle prime cinque, quasi l’opposto di un anno prima, dove i rossoblù, sempre guidati da Sinisa, portarono a casa 7 punti nelle prime 3, per poi piantarsi nelle con Roma e Genoa. Partì a rilento nel 2018, per poi concludersi peggio, anche l’era Inzaghi, tramortito all’esordio dalla Spal, e poi da Inter e Genova, riuscendo a vedere temporaneamente la luce alla quinta giornata con la Roma, grazie a Santander e Mattiello. Discorso simile l’anno precedente, griffato Donadoni, con 5 punti nelle prime 5. Shock, fu anche l’approccio alla A di Delio Rossi, con un solo acuto nei primi 5 turni e appena 2 nei primi 10.

Giovanni Poggi