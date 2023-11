Raccolta fondi per celebrare la prima gara giocata... in salita il 30 novembre di 110 anni fa. Un murale per celebrare l’epopea dello Sterlino

E’ di due anni e mezzo fa l’inaugurazione del murale del Campo della Cesoia. E’ tempo di un’altra iniziativa, sempre in stile artistico, per l’associazione Percorso della Memoria Rossoblù, che attraverso Giuseppe Mugnano ha lanciato un nuovo progetto: il murale dello stadio Sterlino, dove il Bologna giocò la prima partita il 30 novembre 1913.

Celebrare i 110 anni della ricorrenza è l’intenzione e serviranno 4mila euro. La raccolta fondi è partita sul portale produzionidalbasso.com e ha trovato per ora 10 sostenitori per un totale di 350 euro messi da parte.

Arrivati all’obiettivo, verrà affidato al celebre writer bolognese Rustyy il compito di realizzare il murales per ricordare quello che fu il terzo campo da gioco ufficiale della storia del Bologna, dopo Prati di Caprara e Cesoia, dove la squadra approdò nel 1913, quando il nuovo piano regolatore cittadino e il club fu sfrattato dal campo della Cesoia.

Fu l’allora presidente Rodolfo Minelli a individuare l’area da adibire a nuovo campo di gioco in località Ragno, sotto le pendici di Villa Hercolani, in via Toscana, poi via Murri, passato alla storia per il fatto che il prato presentava un dislivello di oltre un metro fra le due porte. Un aspetto che rendeva unico giocare contro il Bologna dei pionieri che sarebbe sbarcato al Littoriale sono negli anni Venti.

m. g.