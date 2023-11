Ravaglia ha la prontezza da numero 1. Ndoye e Fabbian, una gran ripresa

Ravaglia 6,5 Al pronti via sventa due deboli minacce di Lazovic. Lo assiste la fortuna quando Cruz junior spreca un gol fatto timbrando il palo. Al 65’ gran volo su Hongla e palla tolta dal sette: paratona.

Posch 6 Chi non fa non falla: non corre pericoli, ma nemmeno supporta la manovra.

Bonifazi 6 Quasi inoperoso fino alla mezzora, quando con una diagonale illuminata chiude un varco pericoloso all’attacco gialloblù. Poi è ordinaria amministrazione.

Calafiori 6,5 Padrone del reparto. Nel primo tempo un paio di palloni sbagliati in uscita che non sono da lui. Ma sono le uniche note stonate di una notte da dominatore.

Kristiansen 6 Alla voce regali esagera: al 35’ il retropassaggio a un compagno che non c’è, libera Cruz davanti a Ravaglia. Poi si riprende.

Aebischer 6 Insolitamente molle. Il suo alla fine lo fa sempre, ma forse è un po’ spremuto: un’indicazione per Thiago in chiave Lazio.

Ndoye 6,5 Nel primo tempo si fa notare solo quando fa ammonire Amione. Cambia passo nella ripresa. Decisivo l’affondo che propizia il 2-0 firmato da Van Hooijdonk: e non è l’unica ‘sgassata’. Lo vedi giocare e capisci tutto quello che del calcio di Thiago ancora non ha capito Karlsson.

Fabbian 6 Nel primo tempo a lungo vaga per il campo alla ricerca della mattonella giusta. Bravo nella ripresa a innescare Ndoye nell’azione del 2-0.

Van Hooijdonk 6 Senza l’acuto del gol saremmo qui a raccontare una notte di stenti. Il sigillo conferma che è più un attaccante d’area.

Freuler 6 Porta ordine a centrocampo.

Urbanski 6 Calcia una punizione geniale da cui nasce l’espulsione di Serdar. Ha il piede fatato: se non si ferma entrerà presto nelle rotazioni di Motta.

Lykogiannis sv

Corazza sv

Allenatore Motta 6,5 Nel primo tempo il Verona 2 lo mette un po’ in soggezione. Alla lunga la squadra mette i cingoli e ‘rulla’ l’avversario. Decimo risultato utile di fila: nulla di casuale.

Voto squadra 6,5

Arbitro Dionisi 6 Diligente fino all’espulsione di Serdar, in cui pecca di un eccesso di fiscalità.

Massimo Vitali