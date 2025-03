Rebus difesa per la prossima stagione: il colombiano e Beukema attirano le big. Lo Sparta Praga: "I rossoblù volevano Vitik». Piace Gabbia. Casale legato all’Europa. Rumors su Lucu e Sam

Rinforzi cercansi anche in difesa. Perché Lucumi e Beukema sono stati, tanto la scorsa estate quanto a gennaio, oggetto dell’interessamento di numerosi club: dall’Atletico Madrid all’Inter, dal Milan al Napoli, dal Liverpool al Galatasaray e per il colombiano dalla patria era arrivata anche notizia di un sondaggio del Real Madrid. Saranno pezzi pregiati, come Ndoye e Castro e prima di parlare del futuro dei pezzi pregiati in vetrina sarà fondamentale capire come finirà la stagione: perché in caso di Champions il Bologna potrebbe sacrificiare solo una o due pedine, in caso di Europa o Conference la situazione potrebbe cambiare, mentre in caso di mancata qualificazione alcuni giocatori potrebbero ritenere compiuto il percorso in rossoblù e ambire a club che possano lottare per titoli nazionali e in Europa.

Cambierebbe in primis la situazione di Nicolò Casale (27 anni), in ascesa, arrivato a fine estate in prestito oneroso dalla Lazio per 1 milione con diritto di riscatto a 6,5 più ulteriori 1,5 milioni di bonus. Il diritto diventerà obbligo in caso di qualificazione a Conference, Europa o Champions League. Casale arrivò nelle ultime curve di mercato, una volta saltati tanto Hummels quanto l’approdo di Martin Vitik (22) dallo Sparta Praga, centrale con il vizio del gol (4 in stagione per il nazionale ceco che vanta anche 8 presenze in Champions). Sulla trattativa estiva è tornato di recente il diesse ceco Tomas Rosicky, che ha parlato al podcast di Flashscore: "Vitik aveva ricevuto molte offerte l’estate scorsa. L’ultima che avremmo accettato era quella del Bologna, una proposta molto interessante dal punto di vista finanziario. L’avremmo accettata ma è arrivata troppo tardi per noi, non avremmo avuto il tempo di sostituirlo". Si parla di un’offerta da 13 milioni più 2 di bonus e il 20/25 per cento sulla futura rivendita. L’estate dirà se il nome potrà tornare d’attualità: di certo il Bologna ora sa a quali condizioni si possa chiudere l’operazione.

E’ utile saperlo perché andranno fatti ragionamenti su Erlic. Aveva chiesto la cessione in gennaio, per giocare di più: che possa chiedere la cessione anche in estate è una possibilità. Fari riaccesi pure su Matteo Gabbia (25) del Milan, specie se dovesse partire Lucumi, data la necessità di trovare un centrale di piede mancino. Circolano indiscrezioni anche sul fatto che il Bologna avrebbe monitorato pure Juan Foyth (27), centrale argentino di passaporto comunitario, in scadenza di contratto con Villarreal nel 2026.

