REMO ESALTA I COMPAGNI: "qui e’ diverso». Freuler: "E’ un gruppo speciale». Calabria ko: ansia per la caviglia

Nell’equazione quasi perfetta di Vincenzo Italiano, Remo Freuler sta al campo come solo i grandi leader sanno fare. A volte si direbbe che lo svizzero c’è ma non si vede mentre al Castellani il contributo del numero 8 è fondamentale, al pari di tutti, per portare a casa il massimo risultato dall’ostico campo. Freuler come sempre corre, controlla e gioca d’astuzia, dimostrando di avere il pieno controllo della mediana rossoblù. Una calma quasi olimpica, frutto delle spalle larghe, avvalorate da una squadra che rema tutta dalla stessa parte, come sottolineato dal mediano.

"Già l’anno scorso avevamo un bel gruppo, quest’anno ci siamo confermati, anche chi è arrivato a gennaio vede qualcosa che nelle altre squadre non c’è, lo respira, lo capisce e si trasforma".

Da giocatore d’esperienza qual è, Freuler però non vuole vedere solo il bicchiere mezzo pieno, predicando calma in vista della gara di ritorno nonostante un risultato tondo che fa ben sperare: "Non siamo ancora in finale, abbiamo concesso qualche occasione troppo pericolosa" racconta San Remo, che poi parla anche delle potenziali avversarie nell’ultimo atto della competizione.

"Inter o Milan? Domani guardiamo la partita, vedremo".

E se le buone notizie arrivano dal tabellino finale, dal Castellani il Bologna torna anche con un po’ di apprensione lato infermeria per uno dei protagonisti delle ultime uscite dei rossoblù. Davide Calabria è uscito dal campo al 66’ soccorso dallo staff medico del Bologna lasciando il posto a Emil Holm al quale ha di fatto rubato il posto approfittando anche degli acciacchi dello svedese. L’ex Milan ha abbandonato il campo dolorante, con il Bologna che ha comunicato che il laterale difensivo ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Difficile quantificare i tempi di recupero con le condizioni che saranno valutate per la sfida col Napoli.

