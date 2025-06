Remo Freuler: lo stakanovista della Svizzera in tournée negli Stati Uniti

Fermarsi mai: è il destino di Remo Freuler. Vacanze per tutti (o quasi) ma non per lui. Nella Svizzera che in questi giorni è in tournée negli Stati Uniti per fare la bocca a un Mondiale a stelle e strisce, quello in programma nel 2026, che la nazionale del cittì Yakin dovrà conquistarsi sul campo, insieme a Ndoye e Aebischer c’è ovviamente lui, lo stakanovista Remo. Per il Forrest Gump rossoblù il cittì elvetico adesso potrebbe perfino ritagliare un nuovo ruolo, avanzando di qualche metro il suo raggio d’azione per fare spazio a centrocampo al talento emergente del calcio svizzero, quell’Ardon Jashari che in stagione ha fatto faville con la maglia del Club Brugge. Per ora è solo un’ipotesi tattica di formazione proiettata sull’amichevole col Messico che la Svizzera giocherà domani a Salt Lake City, antipasto dell’altro test con gli Stati Uniti in programma mercoledì a Nahville. Ma l’idea frulla nella testa del cittì.

La verità è che nella testa di ogni suo allenatore non frulla mai l’idea di far accomodare Freuler in panchina. Da Thiago Motta a Italiano la regola in rossoblù è sempre stata: gioca Freuler più gli altri dieci. Applicando questo criterio Vincenzo Italiano in stagione ha impiegato il trentatreenne centrocampista svizzero 49 volte, così ripatite. 37 gare di campionato, 7 di Champions League e 5 di Coppa Italia. Il punto è che in tutte e 49 le circostanze Freuler ha avuto sulle spalle una maglia da titolare. Uniche due pause (forzate) la trasferta di Champions con lo Sporting del 29 gennaio e quella di campionato sul campo del Verona del 9 marzo. In entrambe le circostanze solo il cumulo di cartellini ha fatto scattare un turno di squalifica. E non è che con la sua nazionale le cose siano state tanto differenti.

Da settembre Freuler ha vestito la maglia della Svizzera nelle 6 gare di Nations League, dove è sempre stato un titolarissimo, e si è arreso solo a un’influenza che a marzo lo ha colpito nel ritiro elvetico, inducendo il cittì Yakin a risparmiargli le fatiche nelle due amichevoli con Irlanda del Nord e Lussemburgo. Tra Bologna e nazionale, conti alla mano, siamo a quota 55 partite, che potenzialmente possono diventare 57 se Remo sarà in campo anche nei test americani con Messico e Stati Uniti. Magari in un ruolo modificato, da centrocampista avanzato, per lasciare alla stella emergente Jashari il ruolo di mediano ‘basso’ davanti alla difesa. In ogni caso anche in terra d’America difficile che esista una Svizzera senza Freuler.