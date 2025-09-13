Remo sempre dalla stessa parte. La notte di Roma sembra lontana. Ma Freuler resta la grande certezza

Un’estate di lavoro per allungare la rosa e passata a cercare il possibile erede di Freuler. Un colpo last minute voluto per aggiungere una pedina in mediana e iniziare a guardare al futuro. Ma la sfortuna ci ha messo lo zampino: la gara con il Milan segnerà l’inizio del primo tour de force stagionale e lo svizzero resta intoccabile e chiamato a un nuovo inizio da stakanovista.

Passano gli anni, il destino di Remo Freuler non cambia. Nella passata stagione il centrocampista ha disputato 49 gare ufficiali con il Bologna a cui ha aggiunto 6 match di Nations League e due amichevoli con la Svizzera: in totale la bellezza di 57 partite, che raccontano come a lui nessuno voglia rinunciare, tra club e selezione nazionale.

D’ un intoccabile: per merito, si intende. Attorno a lui è cresciuto il Bologna da Champions di Thiago Motta, attorno a lui ha forgiato il nuovo 4-2-3-1 Italiano, nell’anno del trionfo della Coppa Italia. Il Milan inaugurerà un ciclo di sei gare e c’è da scommettere che Freuler non ne salterà neppure una: per l’equilibrio che regala e per la capacità di gestirsi e recuperare le forze, quando si tratta di giocare ogni tre giorni. Attorno a lui, Moro o Ferguson.

Ironia della sorte, la coperta è cortissima e Italiano potrebbe rispolverare, in caso di ulteriore necessità, anche Fabbian in mediana, soluzione provata in estate con l’Ofi Creta: con scarsi risultati, in verità, ma in emergenza c’è da fare di necessità virtù. E’ ciò che riesce meglio a Remo Freuler, l’equilibratore di Italiano. Mediano davanti alla difesa e metronomo, al bisogno, mastino che con il Como è andato a braccare a uomo Perrone davanti alla difesa dei lariani, togliendo respiro, idee e palleggio alla squadra di Fabregas: con lo stesso piano, e con Ferguson abbassato davanti alla difesa, tra l’altro, Italiano si è inventato l’impresa di Roma contro il Milan, nella magica notte del 14 maggio, in cui i rossoblù hanno alzato la Coppa.

Di Sulemana si tornerà a parlare dopo la sosta che scatterà al termine di Bologna-Pisa, il 5 ottobre. Fino ad allora, il ghanese sarà chiamato a risolvere in infermeria i postumi della lesione al legamento collaterale del ginocchio destro. Fino ad allora, out anche Pobega. C’è un big match alle porte e la campagna europea sta per iniziare, con Aston Villa e Friburgo primi appuntamenti di calendario per quel che riguarda l’Europa League: Remo Freuler, sempre lui, sarà l’arma per battere l’emergenza. Più chilometri macina e più ne macinerebbe, più gioca e più trova ritmo e forma.

Il tutto in attesa di discutere il rinnovo del contratto in scadenza al 2026, con il Bologna che potrebbe esercitare la clausola per allungare unilateralmente l’accordo fino al 2026. Ma data l’importanza e il carisma dell’uomo, difficilmente sarà esercitata la clausola senza averne prima parlato con il diretto interessato, uno che in estate predicò così ai compagni, in tempo di mercato: "Chi va via da Bologna sa quel lascia e non quello che trova". Lui vuole restare, è una certezza.

Marcello Giordano