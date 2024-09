Reti segnate dalle classi 2003 e seguenti: a Casteldebole sorridono con Urbanski, Iling-Junior, Fabbian e il solito Castro. Gol giovani: in Europa solo lo Strasburgo meglio del Bologna

Si può concordare sul fatto che Kacper Urbanski, ancorché pubblicamente elogiato da Italiano in coda alla sfida con l’Atalanta, abbia peccato di ingenuità sabato notte nel concedere il sinistro a Samardzic, maestro in quel genere di giocata e spietato giustiziere di Skorupski al 90’. Ma non c’è dubbio che il ‘nuovo’ Urbanski, messosi alle spalle l’infiammazione al ginocchio dell’estate, sia tornato ai livelli a cui lo aveva lasciato Thiago Motta: sempre sul pezzo e già bomber aggiunto. Si può anche concordare sulla centralità un po’ perduta di Giovanni Fabbian nel gioco iper verticale di Italiano (che sabato, per arrivare alle punte, spesso ha saltato a piè pari i centrocampisti): ma anche Fabbian, come Urbanski, il suo contributo in termini di gol lo ha comunque già dato.

Urbanski col Monza, Fabbian con l’Empoli, Iling-Junior col Como e per tre volte Castro (con Como, Monza e Atalanta): il totale fa 6 reti segnate da calciatori nati dal 2023 in avanti. Nei primi cinque campionati europei solo lo Strasburgo, in Ligue 1, ha fatto meglio mandando a referto 7 diversi giovani marcatori. I gol della linea verde di Casteldebole inorgogliscono chi li ha scelti, pur sapendo che Castro e Urbanski sono calciatori di proprietà del Bologna mentre Fabbian e Iling-Junior sono prestiti: restano sei gol su sette (il settimo lo ha realizzato Orsolini su rigore all’Udinese) segnati da ragazzi che hanno un futuro davanti e in teoria energie sufficienti per giocare ogni tre giorni.

Da oggi, per l’appunto, Italiano valuterà le condizioni di tutti e proverà a imbastire una formazione titolare anti Liverpool. Pobega potrebbe recuperare in extremis, ma solo per la panchina. Dei dubbi Castro e Freuler si parla sopra. Ndoye per Italiano sembra irrinunciabile e potrebbe fare staffetta con Odgaard. Orsolini e Iling-Junior, sull’altra corsia, se la giocano alla pari.

m. v.