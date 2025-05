Riccardo Orsolini del Bologna candidato MVP della Serie A 2024/2025

La stagione del Bologna potrebbe essere impreziosita da un altro titolo grazie a uno degli artefici della cavalcata rossoblù di quest’anno. Dopo la Coppa Italia, a portare lustro al club di Joey Saputo c’è Riccardo Orsolini, inserito nella lista dei potenziali MVP della Serie A 2024/2025.

Il numero 7 è infatti Top 3 Attaccanti della Lega Serie A, dopo che è risultato tra i protagonisti di questa annata. Il ruolino stagionale di Orsolini parla di 16 gol, 14 in campionato e 2 in Coppa Italia in 39 match tra tutte le competizioni, Champions League compresa, con 5 assist serviti in campionato. Si tratta del record personale per Orso che l’anno scorso si era fermato a 10 reti e l’anno prima a 11 centri. I giocatori candidati all’MVP stagionale sono stati selezionati grazie all’analisi di Stats Perform, con il sistema Hawk-Eye che incrocia una serie di dati analizzandoli, come movimento senza palla e conseguenti scelte di gioco ma anche i contributi tecnici e fisici per la squadra valutando in modo oggettivo ogni prestazione. Per il calcolo sono state tenute in considerazione tutte le giornate tranne la 38ª.

A giocarsi il titolo tra gli attaccanti, ci sono anche Kean della Fiorentina e Retegui dell’Atalanta. Tra i portieri De Gea (Fiorentina), Milinkovic-Savic (Torino) e Svilar (Roma), tra i difensori Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli) e Tavares (Lazio) mentre a centrocampo Barella (Inter), McTominay (Napoli e Reijnders (Milan). Come miglior U23 in lizza Esposito (Empoli); Paz (Como); Yildiz (Juventus) L’MVP - Best Overall sarà annunciato direttamente venerdì 23 maggio.

Gianluca Sepe