Riecco i senatori in Europa. Skorupski, Lucumi, Orso. Notte per grandi esperti

Bologna, 22 ottobre 2025 – Tutti per Italiano e Italiano per tutti. Sottinteso: tutti i ventitré componenti della lista Uefa, perché è scegliendo tra questi (esclusi De Silvestri, Sulemana, Dominguez e Immobile) che prenderà forma l’undici titolare chiamato domani sera a sfidare la Steaua. Ovvio che dai suoi ragazzi, in un momento così delicato della stagione da affrontare senza la guida tecnica naturale in panchina, Italiano si aspetti anche una risposta emotiva. Operazione non agevole, senza il ‘martello’ Vincenzo in panchina: in ogni caso per il gruppo non sarà una prima volta. Già lo scorso aprile Italiano, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata al Dall’Ara nel Bologna-Inter deciso dalla rovesciata di Orsolini, a Udine si accomodò in tribuna passando il testimone a Niccolini. E sul campo finì 0-0.

Stavolta tocca invece vincere: un’impresa (non titanica, considerato il momento difficile che sta passando la Steaua) che Italiano, o chi per lui, chiederà quasi certamente all’altro Bologna. Il turnover è obbligato, anzi quasi annunciato a cominciare dalla lettura della formazione di Cagliari. Tra i pali è sicuro il ritorno di Skorupski, risparmiato sull’isola. E anche davanti al polacco, nella linea a quattro di difesa, qualche certezza si fa largo. Lucumi, che col Cagliari è rimasto in panchina per recuperare dal ‘jet lag’ (il colombiano era stato l’ultimo a fare rientro a Casteldebole dopo l’impegno con la nazionale), guiderà il reparto in coppia con uno da battezzare tra Heggem, Vitik e Casale. Occhio a quest’ultimo, che già da tempo ha pienamente recuperato dall’infortunio di fine agosto e rappresenta l’outsider. A destra Zortea appare in vantaggio su Holm, considerato il fatto che all’Unipol Domus lo svedese è uscito dal campo un po’ ammaccato. Sull’altra corsia, invece, Lykogiannis sembra pronto a riprendersi una maglia.

A centrocampo da Freuler non si prescinde e qui tocca capire su chi cadrà la scelta del partner dello svizzero. Ferguson ha il fisico per giocarne due di fila, ma Pobega e Moro rappresentano alternative più che credibili.

In attacco se Odgaard non avrà recuperato al cento per cento c’è la soluzione Fabbian, pronto ad agire alle spalle del centravanti che, secondo logica, dovrebbe essere Dallinga, dal momento che sull’isola l’olandese non ha messo piede in campo e Castro, pur senza tirare mai in porta, ha firmato una prestazione orfana di tiri in porta ma assai generosa e dispendiosa. E sulle corsie esterne? Anche qui logica vuole che a destra Orsolini possa tornare dall’inizio, con Bernardeschi arma di scorta. A sinistra, invece, chissà che non arrivi la prima maglia da titolare per Rowe, pure lui a digiuno di minuti sull’isola. Le ultime prove sono in programma questa mattina a Casteldebole, prima del pranzo al centro tecnico e della partenza in charter per Bucarest.