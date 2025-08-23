Bologna sconfitto in esordio all’Olimpico: alla Roma di Gasperini basta il goal di Wesley

Roma, 23 agosto 2025 – Bologna di cristallo e sconfitto all’Olimpico alla prima della nuova Serie A. Niente cerchio che si chiude nella capitale, 101 giorni dopo la Coppa Italia, ma un brusco ritorno sulla terra, contro una squadra comunque di indubbia qualità, la Roma del nuovo corso Gasperini.

L’altra brutta notizia di serata è l’infortunio di Immobile, uscito dopo 29 minuti a causa di un problema muscolare (all’altezza del quadricipite della coscia destra). La smorfia di dolore, poi la fatica anche ad appoggiare per gamba a terra e l’immediata richiesta di essere sostituito. Debutto peggiore, per lui, non poteva esserci.

E lo stesso, in questa stagione, si può dire anche per Lucumi, autore dell’assist involontario per il gol-partita. Troppe voci di mercato attorno? Chissà. Per certo, le tante circolate in queste ultime ore, comprese quelle del suo agente (rilasciate nella giornata di ieri dopo l’offerta del Sunderland), non aiutano a rasserenare nessuno, né il giocatore e né la squadra. A completare il quadro in negativo, poi, anche un altro infortunio, quello di Casale, sempre di natura muscolare.

La partita

Per l’undici d’esordio, Italiano si fida più di Casale che del neoarrivato Vitik, c’è l’ex Lazio infatti al centro della difesa accanto a Lucumi, con Lyko a sinistra a rilevare lo squalificato Miranda. In mezzo Freuler e Pobega, mentre sulla trequarti Orsolini, Odgaard e Cambiaghi, supportano Ciro Immobile, al debutto (breve) in maglia rossoblù.

Solo Roma in avvio, con il Bologna divorato dalla pressione dei giallorossi, a tutto campo, in pieno stile Gasperini. I primi buchi sono proprio dei centrali Casale e Lucumi, in balia dell’irlandese Ferguson, già in palla al debutto in Italia e vicino al gol in un paio di occasioni. Al 17’, il primo sussulto dei ragazzi di Italiano. Immobile riceve largo in solitaria e imbuca in mezzo per Orsolini: gol del 7, ma giustamente annullato per fuorigioco in partenza, evidente, da parte dello stesso Immobile.

Ancora Roma, una manciata di minuti più tardi e prima del cooling-break deciso da Zufferli, con Cristante che centra il palo, spizzando con eleganza una bella punizione calciata da Soulè. Alla ripresa del gioco, la prima tegola della serata: dopo uno scatto, Immobile si ferma, toccandosi dolorante il quadricipite della gamba destra, appoggiando a malapena la gamba a terra. Cambio forzato per Italiano e dentro Castro. L’argentino è anche il primo a provarci seriamente in zona Svilar, calciando però alto e lontano dalla porta.

A dieci secondi dall’intervallo, la seconda tegola, questa volta con Casale protagonista, finito a terra con la mano sulla coscia nel momento dei due fischi di Zufferli, che manda tutti a riposo (anche per lui guaio muscolare, da valutare). Al suo posto il debuttante centrale ceco, Martin Vitik. Secondo tempo ed è il Bologna a colpire per primo. Passano tre minuti e Castro, defilato sul lato corto di destra, più con un cross che con un tiro, centra la traversa, facendo correre un lungo brivido all’Olimpico.

Il rientro dei rossoblù sembra promettere bene, ma al 53’ viene sporcato dal pasticcio di Lucumi (proprio il più discusso alla vigilia...) che, dopo un recupero palla in area, invece di servire un compagno, regala il pallone a Wesley, che toglie dolcemente il fiocco e infila un diagonale ravvicinato alle spalle di Skorupski. Uno a zero e sul Bologna piomba il buio. Trovato il gol, le onde giallorosse tornano ad ingrossarsi e il Bfc si trova nuovamente alle corde: prima Kone si divora molto più che un rigore in movimento, poi il neoentrato Dybala, a giro, scalda i guantoni di Skorupski. Italiano, con i pochi slot rimasti, le prova tutte, e inserisce Zortea, Fabbian e Bernardeschi, quest’ultimo subito pericoloso con una discesa sulla destra terminata con un sinistro deviato in corner.

La partita, sostanzialmente, finisce qui, da quel momento in poi, infatti, non accade più nulla. Brutto risveglio per il Bologna a Roma: dal sogno di maggio, alla cruda realtà di fine agosto. Primo ko di stagione, il quarto di fila considerando la fine della scorsa. È ancora molto lunga, ma servirà sicuramente di più.

Italiano: “Follia giocare con il mercato aperto”

"Mercato aperto durante il campionato? Non so chi lo vuole, per me è follia pura perché non può essere. C'è gente che prima delle partite sta al telefono con i procuratori, che vuole andare via, gente che non ha voglia di giocare e così non esiste. Ci sono mesi e mesi per preparare le squadre ed è pura follia. Sono in tanti che la pensano così, è improponibile. Sono anni che faccio l'allenatore, è una roba che non esiste. Non è giusto soprattutto nei confronti degli allenatori”. Così Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ai microfoni di Sky Sport, critica la scelta di tenere il mercato aperto durante le prime giornate di campionato. “Non si può lavorare in questo modo, c'è tanto tempo per preparare le squadre e non vedo perché ancora adesso gli allenatori devono avere questa difficoltà. Per me è una follia totale, vedo che non si riesce a risolvere questo problema e ci saranno squadre che perderanno punti”, ha poi aggiunto in conferenza stampa.

Parlando del match, invece, Italiano sottolinea come “ci sta un pò di difficoltà, giocavamo contro una squadra che inizia il cammino davanti a 70.000 persone, c'è tempo per mettere a posto qualcosina e migliorare fisicamente. Se riusciamo a fare come lo scorso anno sono convinto che possiamo far male a chiunque. Immobile? Mi dispiace per lui e per il suo infortunio perché ha entusiasmo. L'ho visto teso, magari ritornare nello stadio dove ha fatto la storia. Non è un infortunio gravissimo, recupererà”, conclude.

Il tabellino

ROMA 1

BOLOGNA 0

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Hermoso 6, Mancini 6, N'Dicka 6.5; Wesley 7.5, Cristante 6, Koné 6, Angelino 6.5 (38' st Rensch sv); Soulè 6.5 (29' st Dybala 6), El Shaarawy 6 (15' st El Aynaoui 6); Ferguson 7 (29' st Dovbyk 5.5). In panchina: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Pisilli, Baldanzi. Allenatore: Gasperini 6.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 5.5 (27' st Zortea 6), Casale 6 (1' st Vitik 6), Lucumì 5, Lykogiannis 5.5; Freuler 5.5 (35' st Bernardeschi 6), Pobega 6; Orsolini 6, Odgaard 5 (27' st Fabbian 6), Cambiaghi 5.5; Immobile 6 (30' pt Castro 6.5). In panchina: Ravaglia, Pessina, Posch, Heggem, Corazza, Moro, Ferguson, Karlsson, Dallinga, Dominguez. Allenatore: Italiano 5.5.

ARBITRO: Zufferli di Udine 6. RETI: 8' st Wesley. NOTE: cielo velato, terreno in condizioni discrete. Ammoniti: Freuler, Mancini. Angoli: 2-4. Recupero: 2' pt; 4' st.