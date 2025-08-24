Roma stavolta è un incubo. Il Bologna perde partita e Immobile. E’ una notte da dimenticare in fretta

dall’inviatoGianmarco Marchini

Roma non è stata costruita in un giorno e, come tale, non si può certo distruggere in una notte. Il Bologna che, nemmeno cento giorni fa, toccava il cielo sopra l’Olimpico con un dito, non può essere finito d’un colpo sotto terra. Non può essere evaporato dentro un’estate che, sì, si è portata via Beukema e Ndoye, ma non ha cancellato un anno e passa di lavoro con Vincenzo Italiano. Quella Coppa Italia alzata proprio in questo stadio non è stata figlia del caso, ma di un percorso con radici profonde.

Certo, la sconfitta – meritata – contro la prima Roma di Gasperini impone riflessioni e accorgimenti da mettere subito in atto, perché sabato prossimo al citofono del Dall’Ara suonerà il Como di Fabregas, un’altra rosa piena di spine. Poi arriverà la sosta, e soprattutto ci si potrà chiudere alle spalle la maledetta porta del calciomercato. E a quel punto scopriremo da che parte si siederà Jhon Lucumi che ieri sera ha deciso con un erroraccio la partita (retropassaggio a Wesley sul gol), tradendo tutto il nervosismo per i rumors alimentati in primis dal suo agente. Al fischio finale, il difensore colombiano è rimasto a lungo sulle ginocchia, consolato dai compagni. Una scena triste in una serata piena di momenti da dimenticare. Notte di lacrime e preghiere, cantava il romanistissimo Venditti. Le lacrime di Ciro Immobile e le preghiere di tutto l’ambiente rossoblù, perché dopo trenta minuti il colpo grosso del Bologna è stato messo ko da un problema muscolare che tanto assomiglia a qualcosa di serio (ieri sera il club in una nota parlava di risentimento): lui e Casale, uscito all’intervallo per un guaio simile, saranno sottoposti a esami. Italiano e i tifosi trattengono il respiro.

Tutto il resto di una serata da incubo si può sintetizzare nella differenza enorme di passo che c’è in questo momento tra la Roma e un Bologna che ha bisogno di registrarsi. Aveva parlato della necessità di azzerare tutto, Italiano alla vigilia, cogliendo forse in profondo le criticità che in superficie si erano viste nella sconfitta contro l’Ofi Creta.

A pagare era stato Vitik (per Casale, appunto), ieri sera spedito in panchina, perché non essendoci tempo, l’allenatore rossoblù ha preferito coniugare al passato la sua squadra. Ma tutte le difficoltà di questo ’nuovo’ Bologna si sono viste soprattutto nel primo tempo, quando Freuler e compagni hanno sofferto tantissimo la velocità degli esterni giallorossi e la fisicità in mezzo di Cristante e Kone, quest’ultimo autore di una prova gigantesca con l’unica sbavatura di un 2-0 fallito tutto solo davanti a Skorupski.

Cosa c’è dunque da salvare? Sicuramente la cattiveria con cui Santiago Castro ha preso il posto di Immobile: una traversa (casuale) e tante sportellate per l’argentino che ora dovrà sfruttare al massimo l’occasione che gli si spalancherà con il Como. Partita in cui si spera di vedere un Bernardeschi con più minuti, visti i lampi inviati nel finale dell’Olimpico. Troppo poco per ribaltare l’inerzia ieri sera, ma quanto basta per credere che un bel Bologna è assolutamente possibile.