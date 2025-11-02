Rossoblù, al Tardini scatta il trittico d’Europa. E Italiano sogna di giocarlo dalla panchina

Di nuovo un derby lontano dal Dall’Ara: sperando di non tornare a casa con i veleni arbitrali di Firenze. Il convalescente Italiano, che stasera vuole giocarsi fino all’ultimo una chance residua di accomodarsi in panchina, se potesse scegliere ovviamente tornerebbe a casa da Parma con i tre punti. Anche perché per quanto sia ingeneroso etichettare i pareggi con Fiorentina e Torino come altrettante frenate è tuttavia innegabile che una squadra che cova legittime ambizioni di Europa abbia bisogno di tornare a correre.

L’Europa dei rossoblù, peraltro, nei prossimi sette giorni ricomincerà a correre sul binario doppio: il Parma oggi al Tardini e il Napoli tra una settimana al Dall’Ara sono serbatoi potenziali di punti per difendere il piazzamento europeo in campionato, mentre giovedì il Brann al Dall’Ara sarà un’occasione ghiotta per rimpolpare la classifica di Europa League dando seguito al blitz da tre punti in casa Steaua. Nel trittico per l’Europa chi si ferma è perduto: ma nello sport esistono anche gli avversari.

Correva spedito come un Frecciarossa il Bologna di Italiano che lo scorso 22 febbraio si fermò inaspettatamente alla stazione di Parma, per un doppio ‘guasto’ imprevisto: i propri limiti in campo e gli errori dell’arbitro Abisso. Quello 0-2 per fortuna fu solo uno ‘stop and go’ della stagione dei rossoblù, ma è una lezione da tenere a mente oggi per non fidarsi troppo della presunta fragilità dell’avversario. Il Parma del debuttante Cuesta presenta tutti i limiti di un progetto nuovo, affidato a una mano giovane e fatalmente inesperta, che molto prometteva, ma che fin qui ha mantenuto pochissimo.

I crociati hanno vinto una sola volta, il 29 settembre in casa col Torino (2-1), aggiungendo a quel pomeriggio isolato di festa 4 pareggi e altrettante sconfitte. I talenti in squadra in teoria non mancano, ma da loro Cuesta fin qui ha saputo trarre il modesto frutto di 4 reti, che fanno della fase offensiva gialloblu la peggiore di tutto il campionato, a pari demerito col Genoa.

"Veniamo da buone prestazioni ma giocando contro una squadra forte come il Bologna dobbiamo alzare il livello", avvertiva ieri il trentenne tecnico spagnolo. Che ha regalato un pensiero anche al convalescente Italiano: "Spero che ci sia". Tranquilli, Italiano oggi ci sarà: si tratta solo di capire in quale porzione del Tardini. Panchina, spogliatoio o ‘skybox’ della tribuna sono le tre opzioni: difficile, ma non da escludere, la prima ipotesi (anche perché durante la partita è prevista pioggia), più praticabili la seconda e la terza soluzione.

La polmonite però è alle spalle e si spera che lo sia anche la pareggite recente del suo Bologna, che però non è un campanello d’allarme bensì il naturale effetto collaterale delle partite giocate ogni tre giorni. Di sicuro fiutano aria di vittoria gli oltre tremila bolognesi che il derby dell’Emilia oggi lo vedranno dal vivo nel settore ospiti del Tardini. Abisso non c’è e questo è già un buon punto di partenza.